日月潭走春推分流 2商圈變徒步區、4線道開放停車

日月潭春節將湧入車潮，潭區熱鬧的伊達邵商圈將規劃為徒步區，以維遊客安全與商圈交通。（記者劉濱銓攝）

2025/01/21 16:01

〔記者劉濱銓／南投報導〕農曆春節將至，南投日月潭預料湧入大量旅遊車潮，轄區集集警分局在1月25日至2月2日的9天連假期間，將祭出交管措施，不僅熱鬧的水社、伊達邵商圈將規劃為徒步區，環潭公路2線道也禁止停車，不過4線道部分路段開放停車；公路局埔里工務段也說，潭區上午10點至下午4點最塞，呼籲當日往返可提前進入，住宿則可避開尖峰時段，透過分流防止塞車掃興。

集集警方表示，潭區水社、伊達邵商圈由於路幅狹小，每逢連假都會出現大量人潮，屆時連假9天的上午9點至下午5點，將規劃為行人徒步區，一般車輛禁止進入商圈，以維護遊客安全與商圈交通。

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另為因應潭區大量停車需求，並避免違停亂象，春節環潭公路2線道將禁止停車，不過4線道從九龍口至魚池市區，以及向山遊客中心往頭社方向，則開放外側車道路邊停車，提醒民眾多加留意。

埔里工務段指出，環潭地區連假常湧入大量人車，塞車尖峰為上午10點至下午4點，建議當日往返遊客可提前抵達，若是住宿客則可在下午4點以後再進入風景區。

屆時若進入潭區的九龍路口路段塞車回堵，則可左轉改走台21甲線環湖，以順時鐘方向前往纜車站、伊達邵等景點，避免進入水社路段塞車，影響出遊興致。

日月潭春節將湧入車潮，屆時潭區九龍路口若回堵，可左轉改走台21甲線環湖，以順時鐘方向旅遊，以免進入水社大塞車。（記者劉濱銓攝）

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