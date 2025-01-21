新年訪新北平溪走春 周邊順遊景點一次看

十分老街保留了過往採礦使用的鐵軌，充滿了台式浪漫。（新北市觀旅局提供）

2025/01/21 15:49

〔記者陳奕劭／新北報導〕「2025新北市平溪天燈節」將於2月8日在平溪國中、2月12日在十分廣場登場，新北市觀光旅遊局推薦春節來平溪走春，探訪「平溪老街」、「十分瀑布」、「菁桐電子天燈館」等景點，「平溪天燈節」相關訊息可至新北市觀光旅遊網、臉書粉絲專頁「新北旅客」或天燈節官網查詢。

觀旅局表示，礦業興起的平溪地區因天燈節揚名國際，以充滿古樸感的平溪老街為中心向外延伸，除有日治時期遺跡與鐵道秘境外，周邊有觀音巖警報鐘亭、防空洞、八仙洞等景點，可從望古車站走進嶺腳寮登山步道吸收芬多精，還可行經嶺腳古橋、望古瀑布、蔡家洋樓走春。

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觀旅局指出，往十分方向前進，可抵達有「台灣尼加拉瀑布」之稱的十分瀑布，觀瀑平台可在高處觀賞湍急河水往下沖刷的壯麗景觀，接著來到十分老街，保留採礦鐵軌、充滿台式浪漫，不僅是施放天燈的好去處，更可一窺前人用心生活的足跡。

另外，往菁桐前進，可在車站旁看見巨大天燈造型的菁桐電子天燈館，天燈館在每個營業日傍晚整點在外牆螢幕播放燈光秀，介紹平溪在地特色，今年天燈節更舉辦「平溪天燈X不斷電祈福」，只要在活動官網上填寫「天燈祈願」，活動二天有機會在菁桐天燈館外牆上看見自己的心願，一起不斷電祈福。

嶺腳三寶之一的「嶺腳古橋」，是攝影迷爭相拍攝的美拍聖地。（新北市觀旅局提供）

新年到平溪走春，十分瀑布有「台灣尼加拉瀑布」的美稱。（新北市觀旅局提供）

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