基隆公車除夕下午至初五減班 部分路線停駛

基隆市公車從除夕下午起部分減班、部分路線停駛。（記者盧賢秀攝）

2025/01/21 16:27

〔記者盧賢秀／基隆報導〕農曆春節將至，基隆市公車處今天公布春節期間公車將調整班次，部分公車將在28日除夕夜當天下午起，至2月2日大年初五期間減班服務，部分路線則將停駛。

基隆市公車處長鄭永陽近日到公車處各場站，慰問公車司機。他表示過年期間，不少司機犧牲休假為民眾服務，因此慰問辛苦的司機。

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鄭永陽表示，過年期間人力只剩7成左右，因此從28日除夕夜當天下午起至2月2日大年初五，部分公車減班也有部分路線停駛。公車原本班距約15分鐘左右，過年期間會拉長到25至40分鐘一班。

司機們表示，過年前不少民眾都搭乘公車出門採購過年的物資，尤其以行經基隆主要市場的路線，去回程的乘坐人數都明顯增加，幾乎班班爆滿；過年要值班，司機則表示，行業比較特別，大家都一樣排班休息，提供民眾服務比較重要。

公車處表示，除夕當天下午1時以後約一半公車減班行駛，夜間則停駛。年初一到年初五期間，市公車處的101、103、104、107、201、202、203、204、301、302、303、304、306、307、402、403、406、501、502、505、509、510、601、602、603、605、701、702、703、706、R82、R86路線減班行駛，T99濱海奇基路線與夜間公車（101和平島、104新豐街、202深美國小、501國家新城等線）依班表行駛，其餘路線均停駛。民眾可到車處網頁查詢，或下載公路總局ibus APP，即時掌握公車動態。

基隆公車處長鄭永陽（右三）到各場站慰問司機。（記者盧賢秀攝）

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