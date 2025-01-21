歡樂宜蘭年除夕守歲晚會 「韓國鼓貓」一起守歲迎新年

2025歡樂宜蘭年「蛇米攏賀」除夕守歲晚會，訂於1月28日晚上9點30分在中興文創園區登場。（資料照）

2025/01/21 16:19

〔記者游明金／宜蘭報導〕2025歡樂宜蘭年「蛇米攏賀」除夕守歲晚會，訂於1月28日晚上9點30分在中興文創園區登場，除傳統起爐儀式，今年更邀請到台語金曲歌王許富凱以及遠道而來的「韓國鼓貓」等藝人團體演出，與大家一起守歲迎新年！

宜蘭縣政府自1994年辦理「歡樂宜蘭年」活動，今年邁入32年，活動有起爐儀式、守歲晚會、賀歲迎新與歡樂宜蘭年紀念紅包發放，是全國歷史最悠久且唯一慶祝農曆新年的節慶活動，也讓宜蘭成為全國在春節期間最有年味的地方。

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今年活動在中興文創園區舉辦，縣府文化局表示，除夕晚會結合傳統與創新、在地與國際，將民俗與音樂結合，重新詮釋宜蘭文化新面貌，特別邀請國際知名表演團體「韓國鼓貓」，一同營造跨國界的節慶氛圍，希望讓歡樂宜蘭年成為國際藝術殿堂的節慶活動。

文化局指出，起爐祈福儀式安排「旋舞炎劇團」帶來的《守歲舞燄、祈福蘭陽》及九天民俗技藝團的《薪傳鼓藝》為宜蘭年起爐祈福開場，緊接著有原子少年「VERA」、陳華、陳芳語、韓國鼓貓、同根生與許富凱等眾多藝人與團體精彩演出。

除了演出，活動會場還安排有春市集、台語闖關遊戲、年節主題燈飾等；縣府邀請全國民眾一起來中興文創園區欣賞演出、玩遊戲、寫祈福卡及拿紀念紅包，大家一起守歲迎新年，共度溫馨熱鬧的音樂響宴跨年夜！

2025歡樂宜蘭年「蛇米攏賀」除夕守歲晚會，訂於1月28日晚上9點30分在中興文創園區登場。（資料照）

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