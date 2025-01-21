客運快被打趴「東部僅售6.6％」 公路局急拋花東6折優惠

春節連假公路運輸優惠措施。（公路局提供）

2025/01/21 15:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕本週末就開始春節連續假期，高鐵、台鐵有許多民眾搭乘，但國道客運狀況慘淡。根據公路局最新統計，西部國道客運僅售出約18.28%的票，東部國道客運更慘，僅售出6.6%。

公路局在今年春節連假期間積極協調各國道業者調整運能，目前東西部總計提供6.32萬班次及217.8萬座位數，各業者已陸續開始販售預售票，截至1月20日，東西部國道客運總計售出7萬9849張，佔可售張數15.60%。

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其中，西部國道客運售出7萬2081張，佔可售張數18.28%，東部國道客運售出7768張，佔可售張數6.60%，連假期間國道客運還有充裕座位可供預訂。

公路局說明，為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，公路局在連假期間推出多項公共運輸優惠措施，鼓勵民眾多加搭乘，民眾搭乘90條國道客運路線可享平日優惠價及史上最低價6折優惠。

此外，搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車也可享一段票或基本里程免費優惠。另於今年春節連續假期再加碼優惠，轉乘經過大眾運輸場站的指定75條幸福巴士路線於假期期間全程免費。

另外，針對前往東部區域民眾，公路局推出東部優惠專案，提供往來東部的民眾更多元運具選擇。持東部國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠及花東地區「在地有腳」租賃優惠，租車優惠及回程最高折抵客運票價200元等優惠措施，以上兩項優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。

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