竹林車站是羅東林業文化園區重要門面。（記者江志雄攝）

2025/01/21 16:16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕今年春節連假期間，宜蘭縣羅東林業文化園區將推出農曆年限定的「羅東林場-春節集好運」等4檔主題活動，林業及自然保育署宜蘭分署歡迎各界入園走春。

羅東林業文化園區前身羅東林場，是昔日太平山檜木集散地，2012年被宜蘭縣政府文化局登錄為文化景觀區，今年邁入101歲，仍保存貯木池、運材軌道設施、退役蒸汽機車頭、卸木平台等林業設施遺跡，另有重建後的竹林車站，是地方上人氣景點。

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林保署宜蘭分署今天（21日）發布新聞稿指出，羅東林業文化園區將在春節連假舉辦「羅東林場-春節集好運」、「蛇來運轉-好運到」、「國土生態綠網特展-等你一探究竟」、「森林大戲院-野望陪你過好年」等四檔活動，陪大家過新年。

「羅東林場-春節集好運」橋段中，集滿指定紀念章可抽好禮享優惠。「蛇來運轉-好運到」以園區文化歷史與生態環境為題，接續有旋轉輪盤有獎徵答。「國土生態綠網特展-等你一探究竟」提供限量好禮等你抽。「森林大戲院-野望陪你過好年」則是播映生態影片。

園區另有展售國產材製作的木質文創商品、木知識教育推廣遊戲體驗、木製商品DIY、輕食餐飲，相關活動訊息可上臉書粉專查詢。

羅東林業文化園區春節連假推4檔主題活動，陪大家過新年，圖為園區展示的退役蒸汽機車頭。（記者江志雄攝）

羅東林業文化園區獨特的森林鐵路意象。（記者江志雄攝）

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