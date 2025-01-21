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    春節易塞車省道、交管路段出爐 用路人避開26處壅塞路段

    春節連假省道主要幹道易壅塞路段時段。（圖由公路局提供）

    春節連假省道主要幹道易壅塞路段時段。（圖由公路局提供）

    2025/01/21 15:03

    〔記者吳亮儀／台北報導〕週末就開始春節連續假期，交通部公路局今天（21日）公布26處易壅塞路段、管制處，提醒用路人盡量避開尖峰路段行駛。

    公路局自1月24日（週五）下午至2月2日（週日）止，將執行春節連續假期交通疏運計畫。春節假期間省道易壅塞路段共26處，並預判主要幹道尖峰時段，各重點路段規劃相關交通疏導措施，呼籲民眾儘量避開尖峰時段行駛，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

    公路局也指出，各地方重點路段也有管制措施，如台61線西濱快速公路針對鳳鼻到香山及竹南地區等，已規劃封閉相關路口，並配合高速公路局在1月31日到2月2日（初三到初五）封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

    另外，前往宜蘭、花東地區的台9線蘇花路廊，今年將持續實施時段性管制21噸以上大貨車通行及大客車優先措施；南部地區如台9線南迴公路於尖峰時段實施車道漸變管制措施，以紓解車流。

    春節連假重點路段交通疏導措施。（圖由公路局提供）

    春節連假重點路段交通疏導措施。（圖由公路局提供）

    春節連假幸福公路APP可查閱。（圖由公路局提供）

    春節連假幸福公路APP可查閱。（圖由公路局提供）

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