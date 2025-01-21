為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    寶林案釀6死偵結 蔣萬安：已修改疑似食品中毒停業標準

    台北市長蔣萬安21日下午前往台北市立聯合醫院中興院區慰勞醫護人員，會前針對寶林茶室食品中毒案受訪。（記者林承鴻攝）

    台北市長蔣萬安21日下午前往台北市立聯合醫院中興院區慰勞醫護人員，會前針對寶林茶室食品中毒案受訪。（記者林承鴻攝）

    2025/01/21 15:53

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市寶林茶室食品中毒案去年3月爆發，造成33人中毒，其中6人死亡，台北地檢署今（21）日偵結，起訴負責人黎仿軒等5人。台北市長蔣萬安今天下午受訪表示，期盼司法勿枉勿縱，還給當事人及家屬一個公道，此外，台北市也已修改疑似食品中毒事件停業規範標準。

    蔣萬安今天下午前往市立聯合醫院中興院區慰勞醫護人員，他表示，寶林案經衛生局同仁現場採檢，並採集生物跡證送台大法醫研究所檢驗，才發現並且確認台灣史上第一起的邦克列酸食安事件。

    蔣萬安說，當時台北市政府的立場就非常堅定，對於業者該負起的責任，一定追究到底，所以也將相關事證移送檢方，今天檢察官起訴，期盼司法勿枉勿縱，還給當事人及家屬一個公道。

    至於後續食安事件防堵機制，蔣萬安說，衛生局已經增加人力，也編列預算成立檢驗實驗室，並修改疑似食品中毒事件停業相關規範標準，停業標準更加嚴格，這些機制在當時都有提出修正。

    台北市衛生局指出，寶林事件後，市府修正「疑似食品中毒標準作業流程」，除原有疑似食品中毒就醫人數達6人以上狀況外，若有死亡、收治加護病房、休克、昏迷、麻痺等特殊狀況，無論幾人均得命業者立即暫停作業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播