寶林案釀6死偵結 蔣萬安：已修改疑似食品中毒停業標準

台北市長蔣萬安21日下午前往台北市立聯合醫院中興院區慰勞醫護人員，會前針對寶林茶室食品中毒案受訪。（記者林承鴻攝）

2025/01/21 15:53

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市寶林茶室食品中毒案去年3月爆發，造成33人中毒，其中6人死亡，台北地檢署今（21）日偵結，起訴負責人黎仿軒等5人。台北市長蔣萬安今天下午受訪表示，期盼司法勿枉勿縱，還給當事人及家屬一個公道，此外，台北市也已修改疑似食品中毒事件停業規範標準。

蔣萬安今天下午前往市立聯合醫院中興院區慰勞醫護人員，他表示，寶林案經衛生局同仁現場採檢，並採集生物跡證送台大法醫研究所檢驗，才發現並且確認台灣史上第一起的邦克列酸食安事件。

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蔣萬安說，當時台北市政府的立場就非常堅定，對於業者該負起的責任，一定追究到底，所以也將相關事證移送檢方，今天檢察官起訴，期盼司法勿枉勿縱，還給當事人及家屬一個公道。

至於後續食安事件防堵機制，蔣萬安說，衛生局已經增加人力，也編列預算成立檢驗實驗室，並修改疑似食品中毒事件停業相關規範標準，停業標準更加嚴格，這些機制在當時都有提出修正。

台北市衛生局指出，寶林事件後，市府修正「疑似食品中毒標準作業流程」，除原有疑似食品中毒就醫人數達6人以上狀況外，若有死亡、收治加護病房、休克、昏迷、麻痺等特殊狀況，無論幾人均得命業者立即暫停作業。

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