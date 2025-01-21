大埔6.4地震 台大名譽教授陳文山：可能與61年前白河地震同一盲斷層

21日凌晨0時17分，嘉義縣發生芮氏規模6.4的極淺源地震。（圖為中央氣象署提供）

2025/01/21 14:56

〔記者林志怡／台北報導〕嘉義大埔凌晨發生規模6.4的地震，中南部地區一夜難眠。地質專家認為，這次地震發生位置、規模都與61年前的白河地震相似，且過去經驗來看，相似規模的地震週期約60年，凌晨的地震與白河地震可能起因自於相同的盲斷層，接下來應還會有餘震，但規模應該不會更大。

21日凌晨0時17分，嘉義縣發生芮氏規模6.4的極淺源地震，嘉義縣大埔測得最大震度「6弱」、台南市楠西、高雄市甲仙等為「5弱」；後周邊區域陸續有餘震發生，中央氣象署統計，截至同日上午9時30分，計有15個顯著有感地震、40個小區域地震，未來3天可能還會有震度5級以上的地震發生。

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對於這次地震，外界擔憂可能與觸口斷層等有關，但台大地質系名譽教授陳文山解釋，民眾所知的這些有名字的斷層都屬於近地表的斷層，受到目前科學探勘方式的限制，通常分布在10公里以內。

陳文山說，這次大埔地震深度為9.7公里、後續餘震深度則更深達10至16公里之間，但周邊斷層深度都比這次地震的震源來得淺，觸口斷層最深也只有7到8公里，口宵里斷層深度則只有5公里，顯然在空間上與這次地震無關。

此外，陳文山解釋，這類深度在10公里或技術尚無法探勘處、未延伸至地表的斷層，被稱為「盲斷層」，以現有技術地質學家還無法了解這類斷層的分佈與結構，只有地震發生時才會知道有斷層存在，這次震央週邊區域過去也有很多與這次地震相似的「盲斷層地震」。

陳文山提到，就過去經驗來說，規模6.0至6.5的地震週期大多落在60年左右，這次地震與1964年規模6.3的台南白河地震規模、深度類似，位置也差不多，地震形態類似，可能是同一條盲斷層造成的，迄今也剛好相距61年。

對於這次地震的後續影響，陳文山說，以這次地震發生區域的過去經驗來說，地震規模落在5左右的情況下，餘震通常持續1週左右，但大埔地震規模稍大，餘震時間可能會再長一點，至於這次地震是主震或前震，科學上還無法預測，但接下來周邊應該暫時不會再有更大的地震出現。

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