竹縣小黃司機高偉凱傢私全上 成功救援沒帶到紙墨的書藝家

「地表最強」小黃司機、前新竹縣議員高偉凱（左），即刻成功救援了沒帶到文房四寶的書藝家楊修華（右），讓她的春聯揮毫活動得以圓滿完成，成就一段有趣的小黃奇緣。（圖由高偉凱提供）

2025/01/21 15:42

〔記者黃美珠／竹北報導〕前勞動黨籍新竹縣議員高偉凱，近年轉行開「小黃」，昨天他意外在高鐵新竹站載到受邀來春節揮毫的高雄書藝家楊修華，只是忙中有錯，楊修華竟把紙墨等工具忘了，一路緊張搜尋竹北店家想搶時間採買。開車的高偉凱獲悉，託同行把楊修華先準時送抵會場，他則衝回家取來文房四寶義助，活動得以圓滿進行，他還因被認出，當場大方坐下一起揮灑筆墨，也讓楊修華驚喜不已。

楊修華說，自己第2年受工研院電光系統所福委會邀請，卻忘了最重要的工具，這事真的很糗。

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高偉凱說，楊修華和助理出現時，他的小黃排第3台，照理不會上他的車，但有人從外頭插隊，她們因此跟他結緣。她們上車不講目的地卻忙問哪裡能買到書法用具。他想說她們還真問對人了，因為每一台小黃都可以告訴客人媽祖廟在哪裡、巨城在哪裡、什麼什麼飯店在哪裡，但書法用品很可能就只有他這一台能解。

高偉凱腦中盤點，大新竹地區各店家，不是恰巧休息日就是路程太遠，近的、有開店的偏偏又常貨不齊全，最後、最好的方案就是啟動即刻救援模式，託另名小黃運將把楊修華先送去工研院，他則跟助理衝回他家拿他的「傢私」。

高偉凱說，完全不用問她們缺什麼，反正他把自己出門揮毫的「全套」都塞塞進包包就是了。從大、小筆到寫春聯專用的金、黑墨；4字、7字春聯紙，大斗方、中斗方、小斗方、碟子、墊布、紙鎮、吹風機，確認一應俱全就衝去工研院。

高偉凱說，真的不可思議，幾百台排班小黃，她們偏偏搭到他的車。事後她們不但堅持車資之外，一口氣買走他寫了放在車上的30個紅包袋，還堅持補貼他墨和春聯紙，且硬把錢留在車上，這讓他很不好意思，覺得自己有損書法界同道在外有難，本該拔筆相助的「江湖道義」。

高雄書藝家楊修華的作品，獲同樣常替人寫春聯的小黃運將高偉凱所稱讚。（圖由高偉凱提供）

高雄書藝家楊修華的作品，獲同樣常替人寫春聯的小黃運將高偉凱所稱讚。（圖由高偉凱提供）

高雄書藝家楊修華的作品，獲同樣常替人寫春聯的小黃運將高偉凱所稱讚。（圖由高偉凱提供）

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