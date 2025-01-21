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    三重六張街鄰損案 建商發4大聲明承諾年後續談賠償

    新北三重六張街一處建案「莘聖沐光居」日前開挖地基，造成兩側鄰房倒塌。（記者羅國嘉攝）

    新北三重六張街一處建案「莘聖沐光居」日前開挖地基，造成兩側鄰房倒塌。（記者羅國嘉攝）

    2025/01/21 15:35

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區六張街日前發生鄰損案，市府對建商究責外，將推動相關修法；而對於災損處理進度，莘聖建設總經理趙建勳今（21）日發聲明表示，目前依鄰房災損、房屋倒塌戶、預售戶、信託等4部分進行處理，已先行支付受災戶1年租金補助，並針對賠償、修繕部分積極聯繫中，目前已有住戶達和解階段，年後也會持續與受災戶協商。

    位於三重六張街建案「莘聖沐光居」於6日進行基地開挖時，鄰房發生傾斜、坍陷，即使市府緊急補救，當日晚間右側傾斜的184號鄰房先一步倒塌，而左側190號由於傾斜角度嚴重，市府運用大型機具連夜將房子拆除。目前已完成鄰房基礎地質強化措施工程，六張街損鄰案預防性撤離住戶均已陸續返家居住，市府同時持續進行鄰房監測作業。

    針對此次鄰損案，趙建勳發出4大聲明，並感謝市府團隊第一時間帶領土木技師公會、建築師公會及中華民國大地技師公會等專業人員協助，將本次災害降到最低。

    1.鄰房災損部份：首先就基地整體的安定補強，實施止水灌漿作業，持續修護損壞的公眾區域設施；各戶的鄰損部份巳陸續連繫溝通修繕和解中。

    2.房屋倒塌戶部份：全數安置完成並已先行支付一年租金補貼；租屋處無傢俱者公司直接添置使用；與受災戶雙方暫就賠償、買賣、改建選項進行協商，其中災損補償金依財損各戶協商理賠中、買賣依實價登錄參考訂出合理價錢、提供未來改建後預估分配坪數及家電配備；3次大型協調會和私下溝通協商方式併行，已有住戶達和解階段，有住戶表明因農曆年待過年後繼續協商。

    3.預售戶部份：公司預收款全數信託並未動用；承購戶可全額退戶退訂；若無意退訂者未來待整體協商後，會再擇期與預購戶報告；保證未來在設計規劃上除符合受災戶需求外，公司會優先參考其原設計房型坪數、樓層供選擇以保障原有權利。

    4.信託部份：公司土地資產信託；協助受災住戶與產物保險公司洽談理賠第三責任險部份1000萬元；巳與營造廠協商參與信託。

    新北三重六張街一處建案「莘聖沐光居」日前開挖地基，造成兩側鄰房倒塌。（記者羅國嘉攝）

    新北三重六張街一處建案「莘聖沐光居」日前開挖地基，造成兩側鄰房倒塌。（記者羅國嘉攝）

    莘聖建設總經理趙建勳。（記者羅國嘉攝）

    莘聖建設總經理趙建勳。（記者羅國嘉攝）

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