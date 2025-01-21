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    川普再度讓美國退出巴黎協定 彭啓明：積極與美合作

    美國總統川普上任首日簽署行政命令，退出全球氣候協議《巴黎協定》。（法新社）

    美國總統川普上任首日簽署行政命令，退出全球氣候協議《巴黎協定》。（法新社）

    2025/01/21 15:27

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕美國總統川普於美東時間20日就任並簽署行政命令，宣布美國將二度退出「巴黎協定」，恐影響全球氣候治理與多邊談判。我國環境部長彭啓明表示，美國氣候科技在全球扮演重要角色，台灣願意與美國進行更好的連結，並積極與美國進行各種合作；並持續關注美國未來是否會大幅開採頁岩油、天然氣等化石燃料，及其對國際政經局勢與氣候談判的影響。

    「巴黎協定」是一部針對氣候變遷、具有法律約束力的國際條約，2015年通過、2016年生效至今，要求各國共同承諾減少溫室氣體排放，目標是將本世紀末前的全球升溫限制在相較工業化前上升2°C之內，並努力控制在1.5°C以內。

    彭啓明表示，美國川普政府第一任任期時，就宣布過退出巴黎氣候協定，回顧當時美國退出巴黎協定前後時間，雖對全球減碳產生影響、的確有稍微停滯，但整體而言全球減碳浪潮沒有因此而改變。台灣身為國際重要的供應鏈，減碳也是一種責任、也是國際必須善盡的義務，特別是台灣也遭遇到非常多的天然災害，減碳是救全球，也要做好氣候調適救自己，台灣必須積極因應氣候變遷。

    彭啓明表示，美國的氣候科技，尤其是矽谷包含電動車及各種減碳工具，在全球都扮演重要角色，台灣也非常關心氣候科技投入，盼與美國進行更好的連結，積極與美國進行各式各樣的合作，並以台灣出發幫助全世界。另外，台灣也會密切關注美國未來是否可能大幅度開採頁岩油、天然氣和石油等化石燃料，密切關注其對未來國際政經環境和氣候談判可能產生的影響。

    針對國內減碳，彭啓明提到，國內現在也提出2030年的減碳新目標，將數字從24%加減1%，提升到28%加減2%，而會將目標彈性拉大到2%，就是為了因應國際氣候談判新政局，以及財劃法修法可能影響到政府投入氣候金融的資源等，做出的彈性考量。而這週四（23日）將召開的總統府氣候變遷對策委員會，也將我國公布2032年、2035年的減碳新目標。

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