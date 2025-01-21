苗縣想設科學實驗中學 鍾東錦要求教育處做可行性評估說服中央

因應大矽谷計畫，苗栗縣爭取設置科學實驗中學，縣長鍾東錦在縣務會議中，要求教育處進行可行性評估說服中央補助設校。（苗栗縣政府提供）

2025/01/21 15:17

〔記者張勳騰／苗栗報導〕因應中央推動桃竹苗大矽谷計畫，解決未來就業人口子女就學問題，苗栗縣政府積極推動設置苗栗科學實驗中學，因苗栗縣目前的財政不容許新蓋學校，縣長鍾東錦今（21）日上午在縣務會議中要求教育處先進行實驗中學的可行性評估作業，以明確數據說服中央支持，盼中央同意補助設校。

行政院推動桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣已獲核定，苗栗縣政府評估園區人口將持續上升，教育需求倍增，已盤點縣立大同高中南側9公頃用地，計畫在竹南科學園區推動園區內設立科學實驗中學，新設高中部、國中部、國小部、雙語部及幼兒園5學制，以提供竹南科學園區、銅鑼科學園區、國家衛生研究院及新竹科學園區外溢等員工子女就讀。

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至於設立苗栗科學實驗中學問題，鍾東錦指出，教育部說明預定設立實驗中學的附近有其他高中、國小等，須考量未來招生問題，但事實上，竹南、頭份的學生多到沒有教室，都利用實驗教室或組合屋上課，以苗縣府目前的財政不容許蓋學校，只有中央才能協助解決。

因應未來就業人口子女的上學需求，鍾東錦今天在縣務會議中指示教育處先進實驗中學的可行性評估，拿出明確數據，再透過立委協助與中央說明溝通，盼中央同意補助設立實驗中學。

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