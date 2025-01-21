嘉南6.4地震 台中消防局整備待命馳援救災

台中市副市長黃國榮指出，台中未傳地震災情，提醒民眾，年節將至注意各式防災。 （記者蘇孟娟攝）

2025/01/21 14:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕嘉義今（21）日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，台中市境內霧峰區最大震度也達4級，台中市長盧秀燕因流感今請假，台中市副市長黃國榮坐鎮，黃國榮說，市府各局處掌握後，台中市除中橫便道一度暫停開放通行，台中捷運綠線地震發生時有減速進站疏散旅客外，未傳災情；台中市消防局基於同島一命，已整備隨時可馳援嘉義及台南災情。

消防局表示，截至今日上午11時，救災救護指揮中心尚未收到台中市災情通報；因包括嘉義及台南傳出部份災情，基於同島一命，消防局已請特搜大隊整備相關車輛、裝備及機具，有需要即可立即啟程前往支援災區救災，協助受困災民各項所需援助。

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此外，台中市目前有不少重大建設進行中，建設局表示，地震發生後，即盤查各新建工程及基礎公共設施，包括台中巨蛋、國際會展中心、綠美圖等建築工程及大肚和美大橋、東豐快速道路及市政路延伸道路橋梁新闢工程等，目前均無災情，至於台中市權管道路、橋梁、公園等公共設施亦無災情發生；因這次地震震度達4級，區域橋梁同步啟動進一步檢查機制，後續將持續注意地震情況。

交通局表示，地震發生後已請各在建工程、公有停車場等場域確認現場情形，經巡檢後，各場尚無災情或損壞狀況；至於交通設施如號誌標誌等，亦無接獲損害通報。

台中捷運部分，因末班車正好在凌晨24:00自兩端站點對發末班車，在地震發生時已依作業程序慢速進站疏散旅客，經動員巡檢確認相關設備皆正常，亦無旅客受困受傷，今（21）日全線正常營運。市公車部分，配合中橫便道今（21）日上午7時通行班次暫停開放，865路（含區）上午部分班次亦受影響停駛，目前中橫便道已恢復通行，相關班次也恢復行駛。

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