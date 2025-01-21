為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    地震警報太吵？網友抱怨徹夜難眠 反遭嗆：命重要還是睡覺重要！

    一名網友在今日嘉義震後發文抱怨，控訴地震警報系統整晚不停響起，讓他徹夜無法入眠，但其言論反被不少網友痛斥。（翻攝自國家級警報簡訊）

    一名網友在今日嘉義震後發文抱怨，控訴地震警報系統整晚不停響起，讓他徹夜無法入眠，但其言論反被不少網友痛斥。（翻攝自國家級警報簡訊）

    2025/01/21 16:01

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（21日）凌晨0時17分，嘉義發生規模6.4地震，且後續餘震不斷，令靠近震央的許多南部民眾驚恐難眠。對此，一名網友在震後發文抱怨，控訴地震警報系統整晚不停響起，讓他徹夜無法入眠，但其言論反被不少網友痛斥。

    今日凌晨嘉義發生規模6.4地震後，一名網友在臉書社團「匿名公社」發文抱怨說，「到底是誰發明地震警報系統的，整晚一直響根本就不用睡，以前地震過了就可以繼續睡，現在根本不能睡」。

    貼文一出，立即引發大批網友熱議，許多人不認同原PO的抱怨，紛紛反駁其觀點。有網友直言：「地震警報是為了保護生命安全，響個幾次就受不了嗎？」也有人幽默回應：「如果不想聽，可以選擇關機，但生命只有一次」。

    也有網友暗諷：「那就也把這警報預算刪一刪好啦！讓你睡的夠！」、「預算已刪除下次不會響」、「你放心，白藍準備刪掉此費用」、「現在立委有聽到你的聲音了，正努力把所有預算都砍到像是回到原始人生活一樣」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播