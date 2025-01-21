地震警報太吵？網友抱怨徹夜難眠 反遭嗆：命重要還是睡覺重要！

一名網友在今日嘉義震後發文抱怨，控訴地震警報系統整晚不停響起，讓他徹夜無法入眠，但其言論反被不少網友痛斥。（翻攝自國家級警報簡訊）

2025/01/21 16:01

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（21日）凌晨0時17分，嘉義發生規模6.4地震，且後續餘震不斷，令靠近震央的許多南部民眾驚恐難眠。對此，一名網友在震後發文抱怨，控訴地震警報系統整晚不停響起，讓他徹夜無法入眠，但其言論反被不少網友痛斥。

今日凌晨嘉義發生規模6.4地震後，一名網友在臉書社團「匿名公社」發文抱怨說，「到底是誰發明地震警報系統的，整晚一直響根本就不用睡，以前地震過了就可以繼續睡，現在根本不能睡」。

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貼文一出，立即引發大批網友熱議，許多人不認同原PO的抱怨，紛紛反駁其觀點。有網友直言：「地震警報是為了保護生命安全，響個幾次就受不了嗎？」也有人幽默回應：「如果不想聽，可以選擇關機，但生命只有一次」。

也有網友暗諷：「那就也把這警報預算刪一刪好啦！讓你睡的夠！」、「預算已刪除下次不會響」、「你放心，白藍準備刪掉此費用」、「現在立委有聽到你的聲音了，正努力把所有預算都砍到像是回到原始人生活一樣」。

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