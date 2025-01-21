北市700多所公私立幼兒園 9月起普發性平桌遊

台北市教育局針對幼兒園性平教育，每年都會透過設計桌遊的方式，將性平概念融入遊戲，相較過往僅將桌遊公告於網站，今年起教育局編列百萬元預算，將全面發放桌遊至台北市700多所公私立幼兒園。（記者甘孟霖攝）

2025/01/21 14:53

〔記者甘孟霖／台北報導〕狼師不當對待的事件頻傳，更顯示孩子的性別平等教育不能等，台北市教育局針對幼兒園性平教育，每年都會透過設計桌遊的方式，將性平概念融入遊戲，讓孩子更好學習，相較過往僅將桌遊公告於網站，今年起教育局編列百萬元預算，將全面發放桌遊至台北市700多所公私立幼兒園。

教育局長湯志民表示，幼兒期是孩子建立性平意識的關鍵時期，這時期的孩子開始透過語言、符號來認識世界，對自我與社會的認知逐漸成形。台北市教育局邀請台北市立大學教授劉淑雯，帶領台北市教師團隊，依據幼兒認知發展階段開發「聲援昆蟲女孩」與「影響台灣的名人獎」等兩套台北市特色性平教育桌遊，今年9月將全面發放至北市幼兒園。

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湯志民說明，小學以上的學程都有相關的性平教育課綱，也有一定的授課時數，不過幼兒園階段則要透過各園所自主納入課程，教育局為讓性平觀念更向下扎根，決議今年起將桌遊資源普發給所有幼兒園。這兩款桌遊以繪本故事作為基礎，強調自我保護意識、尊重他人界線，也積極打破性別刻板印象，讓幼兒可以更理解性別多元性，培養尊重他人、接納自我的態度。

教育局補充，「聲援昆蟲女孩」桌遊由中正幼兒園所帶領研發，導讀繪本時察覺熱愛昆蟲的女主角，因性別遭受他人指點而放棄興趣，最後透過他人肯定而找回自我認同，遊戲時除可學會辨識昆蟲、加強記憶外，也能練習自我情緒表達與和他人溝通方式。

「影響臺灣的名人獎」桌遊由南港幼兒園所帶領研發，導讀《改變世界的50位名人獎》繪本時，透過提問身邊是否有類似名人，來激盪幼兒的觀察力。遊戲內人物都具有打破性別框架的特色，如前總統蔡英文、奧運金牌拳擊手林郁婷、服裝設計師吳季剛等，透過牌卡配對與夥伴互助，增加對台灣打破職業刻板印象名人的瞭解，及發展不受性別限制的潛能；遊戲也有開發點讀筆模式，讓幼兒們可以透過聆聽名人介紹自主學習。

台北市教育局針對幼兒園性平教育，每年都會透過設計桌遊的方式，將性平概念融入遊戲，相較過往僅將桌遊公告於網站，今年起教育局編列百萬元預算，將全面發放桌遊至台北市700多所公私立幼兒園。（記者甘孟霖攝）

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