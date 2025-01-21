漁業署推動養殖區供水設施 每日供水量達106萬噸

漁業署在養殖漁業區域推動供水設施建設。（漁業署提供）

2025/01/21 14:31

〔記者楊媛婷／台北報導〕國人攝取養殖水產品數量已超越捕撈水產品，隨養殖水產品成國人魚類蛋白質主要來源，農業部漁業署近年推動養殖振興計畫，在主要養殖縣市推動供水設施建設，用更好的水源提高養殖品質，漁業署今（21）日表示，目前已完成5縣市共7處供水設施，每日供水量達106萬公噸。

石斑、虱目魚、台灣鯛、鱸魚、文蛤等都是國人喜愛的水產品，這些水產品都是透過養殖生產，漁業署副署長陳建佑表示，隨養殖漁業規模與國內需求逐年成長，漁業署推動供水建設設施，希望有更好的水源讓漁民可養出更好的水產品，也透過穩定供水，增加產量。

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漁業署指出，目前國內已完成5縣市共建置7處供水設施，包含宜蘭縣（大塭、常興、竹安及壯圍區）、新竹縣（竹北區）、雲林縣（下崙、青蚶區）、高雄市（永安區）及屏東縣（塭豐、北勢寮區），供水面積共計1800公頃，每日供水量達106萬公噸，其中雲林湖口鄉為國內養殖重鎮之一，推動建設「下崙海水統籌供水系統延伸至青蚶區工程」，已於去年11月15日竣工，今年通水後每日可供應100公頃計4萬公噸潔淨水源，在水源穩定、水質提升後，當地文蛤等水產物產量約可提升10%到15%，更因供排水獨立運行，減少颱洪期間水門啟閉取排水問題，提升當地防洪機能。

漁業署強調，推動養殖供水設施可強化產業發展及面對未來氣候變遷適應力，未來將持續與各縣市政府及有關單位合作及檢討，推動供水系統建設，如屏東縣大庄等3區供水、高雄永安LNG等，預估供水面積可提升至2200公頃、穩定供水量達145萬公噸。

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