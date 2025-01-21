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    迎新年！八里公所揮毫贈春聯 表揚孝悌楷模、優秀學子

    新北市八里區公所於今日舉辦「蛇福泰吉 鴻運旺八里 揮毫贈春聯」活動，現場吸引眾多民眾參與。（記者羅國嘉攝）

    新北市八里區公所於今日舉辦「蛇福泰吉 鴻運旺八里 揮毫贈春聯」活動，現場吸引眾多民眾參與。（記者羅國嘉攝）

    2025/01/21 14:17

    〔記者羅國嘉／新北報導〕為迎接農曆新年，新北市八里區公所於今（21）日舉辦「蛇福泰吉 鴻運旺八里 揮毫贈春聯」活動，現場吸引眾多民眾參與；另也聯合八里國中辦理春聯書畫比賽，吸引近136位學生參加，活動間並表揚區內5所國中小學推薦的4位孝悌楷模，以及70位勤奮向學表現優異的學生。

    八里區長林俊宏指出，此次活動特別邀請前區長古原瑜、中華民國書法教學研究學會前理事吳玉山、黃健益、大龍峒保安宮國畫班助教陳春如，以及八里區國畫班高好未等5位書法家現場揮毫，為民眾書寫春聯。區公所還準備市府特製的春聯，包括「蛇福泰吉」與台語版「全好賺錢」，為居民送上新春祝福，象徵除舊佈新、福氣滿滿、國泰民安。

    林俊宏表示，同日，公所與八里國中在文康活動中心聯合舉辦「114年八里區孝悌楷模、勵學獎助學金暨春聯書畫比賽」，表揚區內5所國中小學推薦的4位孝悌楷模，及70位表現優異學生。此外，春聯書畫比賽則吸引136位學生報名參加，學生們透過創作展現對春聯文化的熱愛與創意。

    八里國中校長詹志偉表示，這次活動不僅鼓勵學生了解春聯的文化價值，還提升了他們的藝文素養，希望未來能繼續推廣傳統文化與孝悌精神。

    為迎接蛇年，八里區公所特別佈置行政大樓大廳，打造充滿新春氛圍的洽公空間，民眾在辦理公務的同時，也能感受到濃濃年味。許多居民表示，這樣的活動不僅增添了年節氣氛，也讓大家在新的一年中感受到滿滿的祝福與希望。

    八里區長林俊宏表示，透過多元活動讓民眾體驗春節的文化與傳統，並期許新的一年福運滿滿，八里區將持續推動更多文化與藝文活動，讓居民在年節中感受幸福與美好。

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