為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「出門1.5小時還在桃園」國2尖峰時段封路施工塞爆

    桃園市八德區和強路21日一早嚴重回堵，車流幾乎動彈不得。（讀者提供）

    桃園市八德區和強路21日一早嚴重回堵，車流幾乎動彈不得。（讀者提供）

    2025/01/21 14:37

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區桃鶯路、八德區和強路一帶，今（21）早上班尖峰時段全「紫爆」，主因是國道2號西向封路施工所致，通勤族哀鴻遍野。

    「尖峰時間封路施工是怎樣？出門1個半小時還在桃園！」高公局北區養護工程分局中壢工務段表示，趕在年前拆除先前維修伸縮縫所鋪設的棧橋鋼板，施工時間需12小時較長，未來會再檢討、精進，針對長時間的工程 ，尋找更適合的時段，避免碰到尖峰時間影響民眾通勤。

    桃園市每日往返雙北的通勤族眾多，國2大湳交流道周邊路段，上班尖峰時間車流龐大，從國2西向銜接國1或東向銜接國3前往雙北，今天一早國2西向約14公里處仍在封路施工，不只影響國2車流順暢，車子上不了交流道，一路回堵到平面道路，桃園區桃鶯路、八德區和強路都塞爆了，通勤族抱怨「塞了半小時還不會動」、「一大早就出門，1個半小時還塞在桃園」、「已經提早到7點前搭車，到底要提前多早才能不遲到」，新北市鶯歌區鶯桃路、福德一路也很塞。

    高公局北區養護工程分局中壢工務段表示，因國2西向約14公里處伸縮縫損壞，日前先進行全車道棧橋鋼板鋪設，並於夜間進行伸縮縫修復，伸縮縫現已修復完成，20日晚間8點開始進行棧橋鋼板拆除工程，全車道棧橋鋼板拆除工程耗時較長，20日晚間先做內側1、2車道，今天上半夜施作外側3車道及路肩。

    中壢工務段表示，希望能趕在農曆年前拆除完成，讓年節行車更加順暢、安全，由於棧橋鋼板必須全車道一起撤除，拆除工程耗時較久，碰到尖峰時段造成民眾不便，未來會再檢討、精進，針對長時間的工程 ，尋找更適合的時段施工。

    「紫爆」讓通勤族怨聲載道，地方政府也飽受批評，桃市府交通局長張新福表示，監測今日平面道路並無異常狀況，塞車原因是國2封路施工、少了1個車道導致，希望高公局施工能儘量避開尖峰時段。

    國道2號西向約14公里處，21日上午仍在進行伸縮縫棧橋鋼板拆除工程。（擷取自高公局即時路況影像）

    國道2號西向約14公里處，21日上午仍在進行伸縮縫棧橋鋼板拆除工程。（擷取自高公局即時路況影像）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播