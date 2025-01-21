楠西、玉井區避難收容所 已安置28人

南市副市長趙卿惠關心慰問災民。（圖由台南市府提供）

2025/01/21 13:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今天凌晨嘉義縣大埔發生芮氏規模6.4地震，南市楠西區、玉井區多處房屋受損，目前避難收容所已安置28人。

南市府持續加強災害應變，市長黃偉哲除指示各防災編組單位嚴陣以待，亦要求社會局全力戒備並動員人力物力投入災民避難收容整備及應變作業。

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南市副市長趙卿惠今天在社會局副局長葉誌明偕同下，前往南市楠西區與玉井區2處避難收容處所，探訪關懷因地震受到影響而撤離的居民及提供民生物資，並檢視各安置處所空間設備，確保民眾在撤離期間的生活需求能即時獲得協助。

趙卿惠表示，此次地震災害，南市迅速啟動避難收容機制，並設置多處避難收容處所，截至目前，已有28名居民進駐玉井區及楠西區等2處收容處所，獲得緊急收容安置與相關協助，社會局也會持續與相關單位密切合作，確保物資、餐食及其他生活必需品都能即時到位。

趙卿惠強調，黃市長首要關心地震時居民安全，要求市府各單位提供全面的支援，包含緊急安置、物資供應及醫療協助等。社會局社工人員也投入災民服務準備，針對有需要的受災民眾，可提供情緒支持及相關社褔資源，協助需要幫助的家庭或個人。

社會局表示，若有緊急需求或需尋求支援，可隨時撥打1957社會福利諮詢專線或1999市民服務專線，市府將第一時間提供協助，保障民眾安全與權益。

南市副市長趙卿惠（中）今天到避難收容處所了解安置情形，以確保民眾生活需求能即時獲得協助。（圖由台南市府提供）

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