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    帶寵物去走春 新北新莊裕民圖書館推寵物春節系列活動

    新北市立圖書館長吳佳珊館表示，寵物友善圖書館「新莊裕民分館」從1月25日起至2月12日止推出「汪汪吉祥拜年行大運」走春活動。（新北市立圖書館提供）

    新北市立圖書館長吳佳珊館表示，寵物友善圖書館「新莊裕民分館」從1月25日起至2月12日止推出「汪汪吉祥拜年行大運」走春活動。（新北市立圖書館提供）

    2025/01/21 13:43

    〔記者黃子暘／新北報導〕農曆新年在即，新北市立圖書館長吳佳珊表示，寵物友善圖書館「新莊裕民分館」從1月25日起至2月12日止推出「汪汪吉祥拜年行大運」走春活動，規劃狗狗主題書展、借書贈禮、寵物鮮食料理課程、寵物健檢等活動，邀請飼主帶狗狗到圖書館體驗。

    此外，市圖總圖與各分館春節期間1月28日（除夕）至2月1日（初四）休館，2月2日（初五）起正式開館服務，另外，1月27日（小年夜）、2月2日（初五）彈性調整開放時間至下午5時。

    市圖表示，1月25日至2月12日「汪汪討紅包」活動，寵物穿戴紅色衣服或配件到圖書館走春並借書，便可獲得狗狗專屬的新年禮物；1月26日「汪汪愛吃年菜」DIY活動將教大家怎麼製作寵物年菜料理；2月9日「汪汪健檢放大鏡」與「汪汪抓周趣」活動，除有獸醫師免費寵物健康檢查，還有趣味的狗狗抓周活動，祝福寵物新年平安成長；「汪汪當家」主題書展與「汪汪爆米花」電影院則精選各類寵物書籍與動物電影，讓小朋友學習如何愛護、照顧動物。

    市圖補充，春節期間，總館與各區分館1月28日（除夕）至2月1日（初四）休館，2月2日（初五）起開館服務；1月27日（小年夜）、2月2日（初五）彈性調整開放時間至下午5點；總館的24小時自助取書機、機場捷運三重A2站以及環狀線板橋站的IReading自動借還書站，春節期間照常服務。

    市圖表示，新莊裕民分館「汪汪吉祥拜年行大運」活動資訊及報名方式，及市圖春節期間相關借閱服務及休館資訊，可至市圖網站查詢（http://www.library.ntpc.gov.tw）。

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