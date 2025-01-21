29地參與台灣國際科學展覽會創新高 張廖萬堅認我學子科研能力受肯定，

一年一度的「台灣國際科學展覽會」今年包括我國在內共有29個國家或地區參與，創下歷年新高。（科教館提供）

2025/01/21 14:23

〔記者楊綿傑／台北報導〕一年一度的「台灣國際科學展覽會」，於今日舉行開幕典禮，今年包括我國在內共有29個國家或地區參與，創下歷年新高，教育部次長張廖萬堅表示，先前的PISA國際科學排名評比，台灣排名第四且分數優於OECD國家，顯示台灣學子的科研能力相當好，越來越多國家學生願意來台參與比賽，可藉此機會交流並擴展學生視野。

台灣國際科學展覽會今年邁入第23年，共有包括台灣、美國、加拿大、瑞士、盧森堡、捷克、丹麥、匈牙利、羅馬尼亞、土耳其、俄羅斯、南韓、日本、菲律賓、泰國、新加坡、印尼、尼泊爾、斯里蘭卡、巴基斯坦、伊朗、沙烏地阿拉伯、約旦、辛巴威、南非、義大利、巴西、墨西哥及澳門共658位師生，233件優勝作品進入決賽，預計本週六頒獎。

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科教館館長劉火欽表示，為了讓來自國外的參賽師生能有時間調整時差及欣賞台灣之美，提前2日安排北台灣的城市參訪，到鶯歌陶瓷博物館及三峽老街走訪，認識台灣在地文化，也辦理歡迎晚會讓他們感受台灣人濃濃的人情味；此外，本週也精心籌備了多項如大師有約講座、教師及學生交流工作坊、科學之旅、文化之夜等活動，並融入台灣年節氛圍設計活動。

張廖萬堅提到，台灣的青年科學家們陸續在世界級科技展覽會大放異彩，以去年來說，總計從台灣國際科展選拔代表參加11項國際科學展覽會即斬獲了包含4金、3銀、5銅等18個獎項，成績傲視國際，也讓世界見證我國中等學校科學教育及科學基礎研究之實力。

張廖萬堅提到，推動優質的科學教育一直是教育部積極努力的目標，透過台灣國際科學展覽會競賽之舉行，培養我國學生之世界觀，更是積極辦理此一競賽的主要目的，參與的師生數再創歷年新高，顯示台灣國際科學展覽會已成為亞洲最具影響力的科學展覽會之一。

科教館表示，今年的台灣國際科展大師講座特別邀請到茶改場蘇宗振場長與羅士凱博士現場演講「茶及飲料作物改良場簡介與在台灣茶產業的推動」，還辦理台灣獨有品茗之道的體驗，並規劃「台灣特色茶國際班」，讓外國團隊了解從茶園到茶桌的過程、台灣茶分類分級系統精選TAGs好茶，以及AI風味選茶智慧系統等，深入認識台灣的茶文化。（14:49更新）

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