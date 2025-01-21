春節桃機運量可望創疫後新高 虎航提前「起飛前3小時」受理報到

台灣虎航今年農曆春節小年夜（1月27日）至初五（2月2日）桃園機場出發的航班，提前於起飛前3小時開始受理報到。（資料照）

2025/01/21 13:35

〔記者蔡昀容／台北報導〕今年農曆春節假期為期9天，桃園國際機場單日客運量可望創疫後新高。台灣虎航今（21）日表示，因應大量旅客，小年夜（1月27日）至初五（2月2日）桃園機場出發的航班，提前於起飛前3小時開始受理報到，建議旅客於起飛前1小時完成報到手續。

春節連假為1月25日至2月2日，桃園機場單日客運量有機會突破疫後新高。台灣虎航考量，為避免人潮流量增加，影響機場安檢及證照查驗的作業時程，甚至造成旅客趕不上航班的情況，小年夜（1月27日）至初五（2月2日）自桃機出發的航班，提前半小時、即起飛前3小時開放旅客辦理報到，原本建議起飛前45分鐘務必完成報到手續，也調整成建議起飛前1小時完成報到手續。

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台灣虎航提醒旅客，請勿於託運行李放置行動電源、打火機與危險物品等，以免無法通過X-RAY檢查作業，間接影響後續安檢及證照查驗時間；也建議旅客可事先申請自動通關，加快通關效率。此外，旅客可預先至台灣虎航官網辦妥自助報到，亦可使用桃園機場自助行李託運（Self Bag Drop, SBD）系統等智慧化服務，以節省等候時間。

桃園機場與日本出入國在留管理廳合作實施「2025年日本入境事先確認作業」，已自上週開始在桃機實施，預計執行至2月12日，共計有函館、旭川、秋田、仙台、福島、新潟、小松、岡山、茨城、宮崎10個機場適用，若旅客春節期間計劃經上述機場造訪日本，可提前抵達桃機完成入境事先確認作業，以縮短在日本機場的審查時間。

另外，台灣虎航客服中心（+8862-7753-1088）營業時間，原本是上午9時至晚間9時，除夕（1月28日）至初五（2月2日）改為上午9時至下午5時，2月6日起則恢復原先營業時間。春節期間也歡迎旅客多加利用台灣虎航官網（www.tigerairtw.com）進行相關操作，亦可參見「常見問題」（www.tigerairtw.com/zh-tw/support/faq）獲得進一步解答。

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