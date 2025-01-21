嘉義竹午魚豐收 年夜飯「五世其昌」上桌

嘉義竹午魚大豐收，較小規格者價格親民。（記者蔡宗勳攝）

2025/01/21 13:31

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕農曆新年除夕夜圍爐，民眾喜愛年年有「魚」，有昌盛、五世其昌吉祥意涵的鯧魚炙手可熱，今年嘉義沿海幾乎沒有捕獲大白鯧，「魚市達人」吳純裕建議用價格親民的黃金鯧代替；東石最近捕撈竹午大有斬獲，價格比往年低了很多，1000多元就可以將代表「五世其昌」的竹午仔魚端上桌。

東石魚市場盤商許貿捷指出，今年1公斤規格以上白鯧屈指可數，因而即使大白鯧每公斤喊到2500元以上，還是有行無市，規格300公克以下的白鯧數量也不多，由於野生鯧魚實在少，今年市場以養殖的黃金鯧為主流，每尾重約1公斤，每公斤價格不到300元。

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許貿捷表示，嘉義沿海這幾年竹午、土魠的捕獲量都很稀少，但今年大豐收，每天都有數百公斤的捕獲量，價格也很出年來得低，以土魠魚為例，其訂價為其規格乘以100，也就是5公斤重者每公斤500元，這幾年因奇貨可居，還要另加300元，5公斤重者每公斤跳升到800元，今年恢復正常。

許貿捷說，前幾年野生捕獲的大竹午相當罕見，今年有漁民捕獲重達13.2公斤的大竹午，每公斤3200元賣出，目前5公斤重的大竹午每公斤叫價2000元左右，買一尾就要花上萬元，除非是老饕非吃大竹午不可，可以考慮小一點的，事實上1.5公斤的竹午就很吃，每公斤只要900-1000元，也就是花個1500元年夜飯就能將代表「五世其昌」的竹午仔魚端上桌。

縣府漁業科長張建成強調，養殖魚品質好、價格又合理，也很吉祥，例如鱸魚是事事如意、虱目魚是思慕情深、午仔魚是五福臨門、石斑魚是石來運轉、蛤仔是含金含銀、白蝦是鴻運當頭、鰻魚是浪漫開運、烏魚子是金玉滿堂，養殖魚蝦貝都可以是象徵年年有餘的吉祥佳餚。

野生鯧魚數量稀少，價格不便宜。（記者蔡宗勳攝）

養殖的黃金鯧有黃金（富貴）加上昌隆（昌盛）的吉祥寓意。（記者蔡宗勳攝）

嘉義沿海土魠大豐收。（記者蔡宗勳攝）

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