竹北光節蛇年小提燈開箱 能開口笑、吐信 還能「後勢看俏」

新竹縣竹北市長鄭朝方（右）、紙雕藝術家洪新富（左）今天共同替今年的竹北光節小提燈開箱亮相。（記者黃美珠攝）

2025/01/21 13:45

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣2025竹北光節將在2月8日到2月23日在竹北水圳森林公園登場，主辦的竹北市公所今天由市長鄭朝方偕手紙雕藝術師洪新富，一起替今年的蛇年提燈~「銀翼之蛇」、「遙光彩蛇」開箱。這2款提燈，前者透著科技感，後者色彩繽紛，都能開口吐信、具有蝙蝠般的翅膀且尾巴上揚，象徵笑口常開、能分送福氣，提燈者今年都將「後勢看俏」。

鄭朝方說，這2款提燈公所限量各準備隻1萬隻，因為蛇年是乙巳年，所以提燈目視就呈「乙巳」的形體，還能做出歷年蛇年提燈少見、能吐信的動作。

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他說，竹北光節去年就跟洪新富合作推出「銀翼之龍」、「星河紫龍」2款小提燈，今年再度偕手打造「銀翼之蛇」、「遙光彩蛇」來串連，希望未來可以成為一個系列，打造竹北光節的品牌。

洪新富說，過年就是要開心，所以這2款蛇年提燈都是笑口常開的樣貌，2燈湊在一起就是「嘶嘶如意」。它們外型雖配合蛇年，但都有翅膀，這是延續去年龍年推出的「銀翼之龍」概念，翅膀貌似蝙蝠的，象徵福氣，提燈抖動時，翅膀就會向四周分享出福氣，而向上翹起的尾巴則代表後勢看俏；尾巴上的3環代表科技、財源廣進、以及連中三元，代表大家提這燈今年的運氣會非常好。

洪新富還說，「銀翼之蛇」、「遙光彩蛇」使用的是PP合成紙為材料，具彈性、防水、以及燃燒也不會產生戴奧辛的好處，還可以當作塑膠類的回收再利用。

鄭朝方說，竹北光節2月7日會開始試營運，8日開幕點燈後，將邀請金曲歌后孫盛希、春麵樂隊與脆樂團等到竹北跟大家同歡。

至於閉幕前典禮前他們還特別安排用山、水實景搭配主燈為背景的水上音樂會，這將會是竹北首度在水圳中央，以天為幕，用樹林當背景來呈現的音樂晚會，屆時將由國家交響樂團（NSO）豎琴首席解瑄、古典鋼琴演奏家嚴俊傑，跟興隆國小搭檔演出。

2024竹北光節小提燈「銀翼之龍」（右）跟「星河紫龍」（左）。（記者黃美珠攝）

紙雕藝術家洪新富說，竹北光節的小提燈選用PP合成紙為材料，可以防水、有彈性，燃燒也不會產生戴奧辛，還能回收再利用。（記者黃美珠攝）

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