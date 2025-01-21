春節返鄉、祈福「行」無礙 雲縣府7條接駁車免費搭乘

春節連假雲林縣府推出「幸福返鄉接駁車」、「雲林行腳接駁車」及「北港環鎮接駁車」，共計7條路線全部免費搭乘。（記者黃淑莉攝）

2025/01/21 13:20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林大眾運輸系統不普及，為讓返鄉鄉親能輕鬆回家，來雲林走春遊客能免塞車暢遊雲林，雲林縣府在春節9天連假推出「幸福返鄉接駁車」、「雲林行腳接駁車」及「北港環鎮接駁車」，共計7條路線，每1小時1班次，全部免費搭乘，雲林縣長張麗善歡迎民眾多搭乘來雲林旅遊、走春祈福。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，幸福返鄉接駁車從1月25日至2月2日，有3條路線都從高鐵雲林站發車，第1條高鐵雲林站行經崙背奉天宮、二崙興國宮、西螺地政事務所；第2條高鐵雲林站經土庫衛生所、褒忠台西客運站、元長台西客運站、北港嘉義客運站；第3條高鐵雲林站經東勢圖書館、台西嘉義客運南天府站、嘉義客運三條崙站、四湖鄉公所。

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返鄉接駁車服務期間每天上午11點至晚上9點，搭配原有客運班次，每小時皆有班次提供服務。

雲林行腳接駁車規畫3條路線，雲東線—停靠點有台西安西府、麥寮拱範宮、崙背奉天宮、千巧谷、二崙故事館、瑞春醬油觀光工廠、西螺老街、莿桐花海、斗六圓環。

雲中線—停靠點有東勢賜安宮、褒忠馬鳴山、褒忠郵局、虎尾農博公園、興隆毛巾觀光工廠、虎尾建國眷村、布袋戲館、塔吉特千層大蛋糕大使館、大同醬油黑金釀造館、雅聞峇里海岸觀光工廠、斗六圓環。

雲西線—停靠點口湖鐵花窗、口湖遊客中心、台灣鯛生態創意園區、水林公所、顏厝寮、北港1911好庫文化產業園區、北港糖廠、武德宮、元長鰲峰宮、土庫圓環、源順芝麻觀光油廠、良作工場農業文創館、斗南他里霧文化園區、斗六圓環。

汪令堯說，雲林行腳接駁車服務時間1月30日大年初二至2月2日初五，3路線每日早上8點在起迄點各發一班車，最後一班是下午4點，民眾自由搭乘到想去景點下車，1小時後再轉搭下班車到另一景點，也可在3路線的轉乘站斗六圓環轉搭其他路線。

此外，因應北港祈福及欣賞燈會人潮，1月31日初三起推出「北港環鎮接駁車」。

張麗善指出，雲林不像六都公車、捷運方便，春節連假啟動接駁車，就是為歡迎鄉親返鄉過年，遊客來雲林旅遊、走春祈福，各路線接駁車班次時間、停靠點都可以上「慢遊雲林」APP查詢。

嘉義區監理所長黃萬益呼籲民眾，春節連假走春、旅遊、拜年，多使用公共運輸。

春節連假雲林縣府推出7條路線免費接駁車，縣長張麗善呼籲民眾多利用搭乘。（記者黃淑莉攝）

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