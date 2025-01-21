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    世壯運在即新北專案報告 議員質疑熱門項報名度低

    雙北市府將在今年舉行雙北世界壯年運動會，新北市體育局長洪玉玲今（21日）在議會舉行專案報告說明世壯運籌備作業與報名進度。（記者黃子暘攝）

    雙北市府將在今年舉行雙北世界壯年運動會，新北市體育局長洪玉玲今（21日）在議會舉行專案報告說明世壯運籌備作業與報名進度。（記者黃子暘攝）

    2025/01/21 13:27

    〔記者黃子暘／新北報導〕雙北市府將在今年舉行雙北世界壯年運動會，新北市體育局長洪玉玲今（21日）在議會舉行專案報告說明世壯運籌備作業與報名進度。市議員黃淑君質疑，熱門活動如三對三籃球、壘球報名度差，市府應與單項活動委員會合作，另交通規劃上也應將腳踏車等納入合作。市議員陳明義說，外國報名者將贈1200元專屬交通卡，應改採空卡憑卡免費大眾運輸搭到飽，可避免未使用點數浪費，雙北也能節省經費。

    洪玉玲表示，世壯運賽會場館共69處（新北佔26處），已於去年12月底完成聯合場勘，確認場地配置，預計招募1萬名志工，已招募9493位志工，截至今年1月16日，已有3萬1593人報名，其中8000人是外國選手，報名國籍地區達137個。

    黃淑君說，國內熱門單項運動如三對三籃球賽，上限510隊僅報名99隊，壘球報名上限36隊僅報名12隊，室外拔河上限80隊僅報名7隊，室內拔河上限100隊只報名18隊，她對於報名狀況抱持憂慮，希望市府考量與單項委員會合作，並邀請退役國手參賽；且黃淑君依據自身報名經驗表示，官網報名入口辨別度不佳，另外維安部分應多加關注、交通問題仍待解決，合作的交通工具太少，應該將腳踏車納入，合作計程車也不應只有1家。

    洪玉玲回應，熱門單項有與中央體育署合作，維安部分6縣市與警政署有相關機制處理。

    陳明義表示，外國選手花錢報名世壯運，主要目的之一就是來旅遊，8000名外國選手再加上教練、家屬，約會有1萬多人來訪，選手來訪期間不會都待在雙北，可能比賽完隔天就去屏東墾丁玩，儲值1200元的交通卡若沒用完就會被帶回去，剩餘點數就被浪費，建議市府改採贈送空卡、憑卡搭捷運、公車、台鐵搭到飽，請相關單位來與市府等主辦單位請款，可避免浪費。

    市議員黃心華則指出，去年8月他去巴黎帕運考察，當時曾碰上捷運故障，廣播卻只有法文，造成外國旅客不知所措，建議市府在重要交通設施、各捷運站落實設置多種語言臨時標誌，發生交通運輸事件時也應有相應外語廣播服務外國來客。

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