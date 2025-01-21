馬友友印度廚房出包！570公斤香料農藥超標遭攔截

知名異國料理「馬友友印度廚房」母公司「馬婕恩國際有限公司」進口的香料再次被查獲違規，本週共有5批綜合香料粉，被檢出8種農藥殘留超標。 （食藥署提供）

2025/01/21 12:59

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（21日）公布最新邊境查驗不合格名單，知名異國料理「馬友友印度廚房」母公司「馬婕恩國際有限公司」進口的香料再次被查獲違規，本週共有5批綜合香料粉，被檢出8種農藥殘留超標，共570公斤須在邊境退運或銷毀。

最新邊境查驗不合格名單共有20批，其中5批都是由馬婕恩國際有限公司進口的綜合香料粉，分別來自阿拉伯聯合大公國和馬來西亞，被檢出貝芬替、賽速安、芬普尼、芬普尼代謝物、愛殺松、得克利、磷化氫、益達胺等8種農藥殘留。

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食藥署代理署長林金富說明，馬婕恩國際有限公司日前在邊境被攔截1批綜合香料粉農藥殘留超標，本週再新增5批違規。食藥署統計，近半年自阿拉伯聯合大公國進口的香辛料，共報驗7批，其中5批檢出不合格。

林金富說，近半年來5批違規都是由馬婕恩國際有限公司報驗進口，不合格率為71.4％，原因皆為農藥殘留，食藥署也從去年9月4日起，就針對業者不分國別輸入的辛香料採監視查驗，為期6個月，也就是到今年3月3日前，都會維持100％逐批檢驗合格才能輸入。

值得注意的還有3批自日本進口的鮮草莓，被檢出農藥殘留不合格，分別檢出阿納寧0.14ppm、特安勃0.02ppm、滅派林1.5ppm；依規定前兩者為不得檢出，後者容許量為1.0 ppm，須在邊境退運或銷毀。

食藥署統計，近半年受理邊境報驗日本進口草莓共465批，其中11批不合格，不合格率為2.4％，將持續針對日本進口草莓採監視查驗，至今年5月31日前，需逐批100％檢驗合格才能輸入。

本週還有3批自日本進口的鮮草莓，被檢出農藥殘留不合格，須在邊境退運或銷毀。 （食藥署提供）

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