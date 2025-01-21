推動數位與人文跨域學習 AI應用復育族語、翻譯唐詩

教育部推動大專院校跨域課程的設計與轉型，致力讓學生在AI時代兼具跨域能力、數位技能與深厚人文素養，以迎接未來挑戰。（圖由教育部提供）

2025/01/21 13:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部推動數位人文創新人才培育計畫，近日發表成果，學校不只透過開課、微學程等協助學生學習，師生也共同發揮創意結合AI與語言文學的學習，還融入心理健康促進親子互動，盼透過跨域課程與學習，致力讓學生在AI時代兼具跨域能力、數位技能與深厚人文素養，以迎接未來挑戰。

數位人文創新人才培育計畫於過去2年間，16校團隊總共開設206門課，約7800學生人次修習。這些課群在各校共形成包括「數位人文創新學程」、「人工智慧跨域應用」等共10個微學程；以及「數位人文與社會跨域」、「跨科際智慧應用」等共11個學分學程。其中有33門課程成為各校之校院系各級的必修課程，共與台74個產業單位與在地組織進行課程共授與學生專題合作。

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這些師生共同創作的數位人文專案成果多元，包括成功大學的<重返田野：數位振興西拉雅>，結合數位技術與人文關懷，探索西拉雅語復育方案；高雄科技大學的<可視化唐詩譯境-嫦娥>，結合生成式AI、譯後編輯與AI繪圖，創新呈現唐詩翻譯與詮釋；聯合大學的<共築友善未來:AI親子陪伴與友善父母理念推廣計畫>，透過AI與心理學合作，開發情感支持聊天機器人，幫助離異家庭改善親子互動與心理健康。

教育部表示，回顧過去2年推動數位人文跨域計畫，超乎預期的豐碩成果，今年更強調以人為本之人文人工智慧，培養學生人文素養、跨域能力與科技創新，這也是學生因應時代轉變的「變現力」。

與此同時，新一期計畫「數位人文跨域人才智慧領航計畫」共識營也同步展開，凝聚新獲補助15校團隊的力量，在數位科技與人文價值的交融上持續扮演深化及擴散角色。各校將透過跨院系合作，設計涵蓋「生成式影音創作」、「文化創意產業科技應用」、「大數據與商業分析」等多元主題的課程，強調透過科技工具促進學生的創新思維與問題解決能力。

計畫主持人台師大講座教授蔡今中表示，學生的學習成果離不開老師們的全心投入，對數位人文從陌生到精熟，帶動了校園的轉型與創新活動。最後，團隊師生本著古人繪製千里江山圖的專注技藝、熱情與執著的精神，共同描繪AI時代的數位人文教育願景。

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