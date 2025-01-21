大埔6.4地震 嘉縣6道路中斷預計下午搶通

嘉義縣大埔國中小受地震影響，圍牆倒塌。（嘉義縣政府提供）

2025/01/21 13:17

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大埔鄉21日凌晨0點17分發生規模6.4地震，嘉義縣政府教育處統計，目前大埔國民中小學等22校，包括天花板輕鋼架毀損、錯位，以及地震造成磁磚、水泥掉落等情形；大埔鄉包括嘉145-1等6條道路中斷，預計下午搶通。

嘉義縣長翁章梁今天受訪表示，大埔地震所幸無人傷亡，目前6條道路中斷，陸續搶通當中，預計下午能迅速搶通；部分房屋龜裂，會依照相關震災規定進行鑑定是否為危險建築，目前停電、500多戶停水都已經全部復電、復水，天佑嘉義，災情狀況還算可控制範圍，會儘速將所有學校、道路等損壞部分復原。

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嘉義縣政府截至中午災情統計，同大大埔山莊主要樑柱龜裂，18名旅客無人受傷，暫時安置於松竹梅民宿，上午11點退房自行離開；6條道路中斷封閉，包括大埔鄉西興村草嶺105號、大埔鄉西興村嘉145-1線9、10公里、西興村8鄰三腳石10號道路雙向不通、西興村7鄰風吹嶺25號附8、永樂村嘉143縣18公里有多處落石、永樂村5鄰埔頂34號土石崩落道路中斷，其中2處已經搶通。

嘉義縣定古蹟「培桂堂」榻榻米間屋頂碎石掉落、廣播器掉落，以及部分牆面脫落；嘉義縣歷史建築「民雄日式招待所文創園區」部分泥牆脫落、天花板木樑變形，已請營運廠商先行清理，確保安全無虞再開放遊客參觀使用；牆面等受損部分，已經洽文資防護專業團隊勘查、進行後續修繕。

大埔鄉天主教嘉義教區安道社會福利基金會服務的天主教堂長輩關懷據點，經盤點須送午晚餐獨居老人有10人，居家服務的獨老及雙老共6人，社工已協助送餐、發送年關物資。

嘉義縣定古蹟培桂堂也傳出零星災損。（嘉義縣政府提供）

大埔山莊樑柱龜裂。（嘉義縣政府提供）

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