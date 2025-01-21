環狀線北環段工程超前 力拚2031年新店蘆洲一車到底

環狀線北環段最早開工的CF680C區段標目前進度達25.82％，超前6.63％。（記者羅國嘉攝）

2025/01/21 13:54

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北捷運推動6線路網建設，其中環狀線南北環段於2024年完成全數決標，北環段最早開工的CF680C區段標目前進度達25.82％，超前6.63％。新北市長侯友宜今（21）日視察北機場，地下開挖及結構工程進度，並於農曆年前慰勞工程人員，強調雙北攜手合作，目標2031年實現新店直達蘆洲的一車到底便利捷運路網。

北機廠設計兼顧交通與環保

北環段北機廠位於三重區的集賢環保公園，結合公園的地下化捷運機廠，占地約3.47公頃，地下設有維修工廠、土木軌道廠、洗車廠、主變電站及行控中心等設施，開挖深度最深達22.32公尺（約7層樓高）。目前北機廠進行側牆結構支撐、連續壁施作及開挖作業，土木結構預計2029年完工，隨後交由機電系統進場施工，地面將規劃為全新環保景觀公園供市民使用。

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侯友宜指出，環狀線北環段是銜接新店至蘆洲捷運路網的重要一環，未來可實現一車到底，為市民帶來更高效的通勤體驗。他視察北環段北機廠時提到，目前工程進度達25％，超前原定期程，預計2029年完工，並可銜接規劃中的五泰輕軌，進一步強化捷運網絡的完整性。

侯友宜表示，捷運通車後，將新增29輛列車，總列車數增至46輛，班距從目前5分半縮短至3分半，提升捷運運輸效能與市民搭乘便利性。「新店至蘆洲的一車到底，能讓市民的通勤更加順暢，同時串聯南環段、北環段，銜接機場捷運、新蘆線以及五泰輕軌，形成更加完善的捷運路網。」

新北捷運工程局長李政安說明，環狀線北環段是中運量地下化捷運系統，全長14.93公里，起自新北產業園區站，經過新莊、五股、蘆洲、三重進入台北市，新北境內設有6座車站及1座機廠，全長7.3公里。北環段的車站設計強調轉乘便利性，包括新北產業園區站（Y19）與機場捷運轉乘、Y21站串聯新蘆線徐匯中學站、Y22站預留與五泰輕軌F01站銜接，打造高效交通樞紐，提升市民通勤便利性。

對於台灣地震頻傳，李政安指出，雙北捷運局都有標準防震作業系統，工程的部份，在北環段主要都是地下，地震來的話，照交通部的耐震規定會去設計一定的耐震程度，在地震來臨時，地下的地震波幅度相對較小一點。

市議員李倩萍表示，因地震頻繁，加上三重地質條件複雜，市府應在未來施工規劃中進一步提升安全係數，以確保施工品質及結構安全。她強調：「地質和地震問題是重大考量，市府在執行過程中務必要提高安全標準，保障民眾安全。」

李倩萍呼籲，因為三重為人口密集區，且包含重要幹道，如重陽橋，連接台北及周邊地區，對於通勤與日常交通有重要意義。希望市府能妥善規劃並迅速執行工程，縮短交通不便的「黑暗期」，讓居民能早日享有便利的交通環境。

北環段的北機廠位於新北市三重區集賢環保公園，開挖深度最深達22.32公尺、約7層樓高。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜等人視查北環段北機廠工程進度。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜於農曆年前慰勞工程人員。（記者羅國嘉攝）

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