就服中心助圓夢 南投25歲青年成功應聘桃園電腦工程師

中彰投分署協助初次求職及非典型工作青年穩定就業，提供「初次尋職青年穩定就業計畫」。（中彰投分署提供）

2025/01/21 14:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕住在南投的25歲阿軒畢業於機械與電腦工程相關科系，嚮往工程師工作，卻屢屢碰壁，向勞動力發展署中彰投分署南投就業服務中心求助，分析原因後，由專人輔導，協助優化履歷內容、申請初次尋職計畫補助及跨域租屋補助，成功獲聘桃園上市電腦公司工程師職位。

南投就業中心就服員深度諮詢阿軒，發現他有很明確的職業目標，期待擁有規律生活、勞逸平衡且專注工程師工作的環境，但分析南投地區的產業因人力不足，工程師多半需要兼做雜項工作，很難符合阿軒的需求，加上他只有大學時期研究室的打工經驗，也是造成他就業不易的原因。

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南投就服中心運用「初次尋職青年穩定就業計畫」協助阿軒聚焦自身的專業證照，以及在校表現優化履歷，並搭配「青年跨域就業促進補助」中的租屋補助金，擴大他就業選擇的地區範圍，在多方嘗試下，他成功獲聘為桃園上市上櫃電腦公司的工程師。

中彰投分署表示，為協助初次求職及非典型工作青年穩定就業，提供「初次尋職青年穩定就業計畫」是專為15至29歲、未在學且連續待業90日以上的青年量身打造，提供每月5000元的尋職津貼，最高可領取1萬5000元。

中彰投分署說，就業後若持續任職同一家公司滿30日、90日與180日，可再獲得最高3萬5000元的就業獎勵金，尋職津貼與就業奬勵金合計最高4萬5000元，對於選擇異地工作的青年，也有「青年跨域就業促進補助」則提供交通、房租與搬遷等費用支援，讓求職無後顧之憂。

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