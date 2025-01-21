為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    就服中心助圓夢 南投25歲青年成功應聘桃園電腦工程師

    中彰投分署協助初次求職及非典型工作青年穩定就業，提供「初次尋職青年穩定就業計畫」。（中彰投分署提供）

    中彰投分署協助初次求職及非典型工作青年穩定就業，提供「初次尋職青年穩定就業計畫」。（中彰投分署提供）

    2025/01/21 14:11

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕住在南投的25歲阿軒畢業於機械與電腦工程相關科系，嚮往工程師工作，卻屢屢碰壁，向勞動力發展署中彰投分署南投就業服務中心求助，分析原因後，由專人輔導，協助優化履歷內容、申請初次尋職計畫補助及跨域租屋補助，成功獲聘桃園上市電腦公司工程師職位。

    南投就業中心就服員深度諮詢阿軒，發現他有很明確的職業目標，期待擁有規律生活、勞逸平衡且專注工程師工作的環境，但分析南投地區的產業因人力不足，工程師多半需要兼做雜項工作，很難符合阿軒的需求，加上他只有大學時期研究室的打工經驗，也是造成他就業不易的原因。

    南投就服中心運用「初次尋職青年穩定就業計畫」協助阿軒聚焦自身的專業證照，以及在校表現優化履歷，並搭配「青年跨域就業促進補助」中的租屋補助金，擴大他就業選擇的地區範圍，在多方嘗試下，他成功獲聘為桃園上市上櫃電腦公司的工程師。

    中彰投分署表示，為協助初次求職及非典型工作青年穩定就業，提供「初次尋職青年穩定就業計畫」是專為15至29歲、未在學且連續待業90日以上的青年量身打造，提供每月5000元的尋職津貼，最高可領取1萬5000元。

    中彰投分署說，就業後若持續任職同一家公司滿30日、90日與180日，可再獲得最高3萬5000元的就業獎勵金，尋職津貼與就業奬勵金合計最高4萬5000元，對於選擇異地工作的青年，也有「青年跨域就業促進補助」則提供交通、房租與搬遷等費用支援，讓求職無後顧之憂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播