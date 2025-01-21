新北推25處自主防災社區 提升居民應變能力

淡水區八勢里里民專心上課學習颱風豪雨期間防災社區實務運作及避災技能。（圖由新北市水利局提供）

2025/01/21 13:17

〔記者陳奕劭／新北報導〕面對全球氣候變遷，新北市水利局2016年開始推動水患自主防災社區，去年在樹林區三福里、板橋區溪福里、淡水區八勢里3處推動水患自主防災社區，目前已累計推動25處，讓社區內的居民們能在第一時間完成避災與離災行動，減低災害的衝擊。

市府水利局長宋德仁表示，感謝3位熱心里長帶領社區幹部與里民完成各項演練，讓社區居民在實際災害發生時，有能力降低傷亡與損失，新北市25處水患防災社區在颱風豪雨期間與700餘位偵水志工形成綿密的防災安全網，迅行鄰里環境勘查、疏通排水溝、災情查通報等，將可能積淹水的因素提前消彌於無形。

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宋德仁補充，水利局投入資源辦理防災社區教育訓練，並邀請在地企業參與防災社區演練活動，感謝在喬毅氣體有限公司、華而茲麵包製作坊與饗宴職人烘焙坊捐贈食品物資，並一起參與社區防汛實兵演練提高商家與在地連結。

樹林區三福里里長張致遠分享，當地緊鄰塔寮坑溪，雖然強降雨會造成市區局部積淹水，但最大的威脅還是來自於洪水溢過塔寮坑溪的風險，因此成立防災社區，進行自主防災編組刻不容緩，防災社區演練，看起來只是戲劇扮演，卻可藉此培養各組的應變能力，能在真正面臨災害時，確保生命財產安全。

淡水區八勢里防災隊員模擬水災積淹水以警示帶進行簡易封鎖及通知相關單位緊急處理。（圖由新北市水利局提供）

樹林區三福里防災隊員模擬水災期間疏散演練及勸導民眾前往緊急避難處所。（圖由新北市水利局提供）

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