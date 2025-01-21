海關攔下逾41萬件違法菸品 國健署曝國內稽查已開出3.5億元罰單

台灣蝶王王冠閎特別現身國健署記者會，呼籲青少年認清電子煙的包裝行銷陷阱，避免被網路騙術引誘。 （記者邱芷柔攝）

2025/01/21 12:36

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣全面禁止電子煙，目前也尚無任何加熱菸產品通過審查，因此無論是電子煙或加熱菸，在國內一律屬違法菸品。財政部關務署統計，自2023年3月22日菸害防制法新法上路至2024年底，海關已查扣超過13萬支電子煙及28萬條加熱菸，國健署也進一步指出，實體和網路稽查已開出4103張罰單，累計裁罰金額高達3.5億元，提醒寒假旅遊旺季到來，民眾切勿攜帶違法菸品入境，避免荷包大失血，健康也受罪。

國健署副署長賈淑麗指出，青少年使用電子煙的比例在近5年大幅成長，國健署最新調查，2023年國中生與高中職學生的電子煙使用率分別從2021年的3.9%與8.8%，下降至3.2%與6.3%，但與2019年相比，整體數字仍有微幅上升。

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今天是寒假第一天，台灣蝶王王冠閎特別現身國健署記者會，呼籲青少年認清電子煙的包裝行銷陷阱，避免被網路騙術引誘，「電子煙傷身又違法，絕不是什麼酷炫的行為！」他強調，只有保持健康，才能面對人生的各種挑戰。

國健署分享，家長可從「不明裝置、不明氣味、不明花費、異常行為」四點觀察孩子是否接觸電子煙。國健署監測研究及健康教育組技正黃莉婷表示，留意孩子是否擁有奇怪的電子設備、金屬線圈、裝液體的瓶罐或煙彈，房間、衣物或身上是否有異常的甜味或水果味，並可注意零用錢或打工收入是否消耗過快，或頻繁的網購行為，此外電子煙的尼古丁可能影響大腦，導致情緒暴躁、焦慮不安，甚至出現頭痛或噁心等症狀。

財政部關務署主任秘書蔣慧君提醒，新制上路後海關已查扣超過13萬支電子煙及28萬條加熱菸，電子煙和加熱菸在台灣屬於全面禁止，經攔查發現，將會面臨5萬元至500萬元罰鍰，若有違法製造、輸入業者事實者，則最高可處5000萬元罰鍰。

賈淑麗補充，政府針對電子煙採取上、中、下游全面管理，上游針對製造與輸入端，透過海關強化攔檢，並對違法品進行裁罰與銷毀。中游則是針對網絡銷售，定期與業者開會，加強自律，同時持續對違規者加大裁罰力道，網絡違規業者的裁罰案件已從70件增加至144件。下游方面則加強稽查使用者，若使用者被查獲，將處以2000元至1萬元的罰款。截至去年底，各縣市裁罰案件已超過1000件，總裁罰金額達3.5億元。

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台灣蝶王王冠閎（中）與青少年共同呼籲遠離電子煙傷害。 （記者邱芷柔攝）

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