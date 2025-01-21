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    春節初三四高鐵預定34.3萬人次搭乘 月台亮紅燈就啟動跨運具聯防

    交通部次長陳彥伯（前排右起）、鐵道局長楊正君及台灣高鐵總經理鄭光遠在高鐵台中站，聽取站長毛家鵬說明春節「紅燈」燈號管制計畫。（記者黃旭磊攝）

    交通部次長陳彥伯（前排右起）、鐵道局長楊正君及台灣高鐵總經理鄭光遠在高鐵台中站，聽取站長毛家鵬說明春節「紅燈」燈號管制計畫。（記者黃旭磊攝）

    2025/01/21 13:09

    〔記者黃旭磊／台中報導〕春節9天連假、高鐵訂票率已突破79.2%，交通部統計以年初三、四共34.3萬人次預定搭乘最多，由於高鐵月台可能同時聚集超過4百名旅客，交通部次長陳彥伯宣布將在高鐵台中站成立前進指揮所，陳彥伯說，旅客等候超過1小時，亮「紅燈」就啟動跨運具聯防，由台鐵及國道客運支援疏運，其中，統聯客運台中到台北只要145元。

    高鐵預估北上車次，大年初三（1月31日）至初五（2月2日）預估運量超過19萬人，屆時人潮預計外溢到付費閘門站外，交通部次長陳彥伯、伍勝園、台灣高鐵總經理鄭光遠、鐵道局長楊正君等多人，今天上午宣布114年高鐵台中站春節疏運跨運具應變計畫，聽取高鐵台中站長毛家鵬說明「紅燈」及「黃燈」燈號管制計畫。

    陳彥伯強調，目前高鐵訂票尖峰時段已達飽和，以大年初三（1月31日）及初四（2月1日）運量最高達34.3萬人最多，尤以北上於大年初三（1月31日）至初五（2月2日）預估運量超過19萬人，將啟動國道客運6折優惠，客運半小時內開到高鐵站支援，統聯客運台中到台北只要145元，至於台鐵支援39列次行駛台中到台北直達車。

    毛家鵬說，高鐵候車人潮採綠、黃、紅3級燈號管制，「黃燈」代表月台聚集超過4百人，自由座月台人潮不能上月台，開啟南、北兩區可站立超過990名旅客，至於候車旅客影響車站出入口動線呈「紅燈」狀態，預估等候時間超過1小時，則啟動台鐵、國道客運接駁疏運。

    交通部說明114年高鐵台中站春節疏運跨運具應變計畫。（記者黃旭磊攝）

    交通部說明114年高鐵台中站春節疏運跨運具應變計畫。（記者黃旭磊攝）

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