議長童子瑋慶濟宮贈匾 地震祝台灣平安

基隆七堵慶濟宮今天舉行月老星君安座典禮。（記者盧賢秀攝）

2025/01/21 12:29

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆七堵慶濟宮今天舉行註生娘娘等4座神明安座典禮，議長童子瑋贈匾「普濟群生」，今天凌晨嘉義和台南發生地震，童子瑋和慶濟宮主委柯金標等人也祈祝大家平安、台灣平安。

七堵慶濟宮主祀媽祖，又稱七堵媽，是七堵信仰中心，今天上午舉辦註生娘娘、月老星君、朱衣星君和孚佑星君開光安座，議長童子瑋贈送「普濟群生」匾額，今天和柯金標、副議長楊秀玉、議員張耿輝等人一起揭匾。

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慶濟宮也在廟前舉辦揮毫，相當熱鬧，童子瑋、柯金標等人一起寫下小龍年賀新春，向民眾拜年，民眾索取跟蛇年有關的春聯「蛇覓隆發」（什麼都發）、蛇來好運、蛇龍舞春等吉祥語。

童子瑋說，慶濟宮是七堵重信仰文化中心，祈求媽祖娘娘保佑大家平安、風調雨順，今天凌晨南台灣有大地震，因此他也祈求台灣平安。

童子瑋指出，七堵未來是基隆發展的一個核心引擎，在楊秀玉、張耿輝、蔡旺璉和曾怡芳等議員爭取下，未來捷運進駐、產業進駐，是市政發展新都心，不管在社會住宅、人文休閒設施及基礎建設等，都會有所提升。他祝福民眾蛇年行大運，基隆平安。

議長童子瑋（右三）贈慶濟宮「普濟群生」匾額，並揮毫春聯。（記者盧賢秀攝）

議長童子瑋（中）贈慶濟宮「普濟群生」匾額，並寫春聯，祝民眾平安、台灣平安。（記者盧賢秀攝）

議長童子瑋（左三）曾慶濟宮「普濟群生」匾額。（記者盧賢秀攝）

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