新北擁有全國最多長者 議會無黨團結聯盟黨團籲完善長照政策

新北市議會無黨團結聯盟黨團今（21）日舉行記者會指出，新「財政收支劃分法」實施後，新北多配得374億元，應完善老人福利政策，呼籲市府將敬老卡每月480點擴大使用範圍、開放區公所健保卡「隨辦隨好」。（記者黃子暘攝）

2025/01/21 12:55

〔記者黃子暘／新北報導〕國家發展委員會預估我國將於今年邁向超高齡社會，65歲以上人口比例突破20%，新北市議會無黨團結聯盟黨團今（21）日舉行記者會指出，新北65歲以上人口數為76萬餘人，為全國長者最多的都市，新「財政收支劃分法」實施後，新北多配得374億元，應完善老人福利政策，呼籲市府將敬老卡每月480點擴大使用範圍、開放區公所健保卡「隨辦隨好」。

無黨團結聯盟總召集人蔡錦賢、市議員李翁月娥在記者會上指出，市府每個月發配長者480點敬老卡點數（1點即1元），應不再侷限於公車捷運，放寬使用範圍到超商，使長者可以買食物或生活便利用品，並且點數採累計制，不能每月收回，由社會局預算增列20億元。

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該黨團表示，長者使用健保卡機率較高，目前遺失補辦方式為郵局、區公所代辦服務、網路申請，都需要5至7個工作天，很不便民，新北市是人口最多的縣市，健保署在新北市竟無設立據點，建議市府在29區公所提供健保卡隨辦隨好服務。

該黨團也指出，老人長照是精力與金錢的拉鋸戰，應推動長照保險，比照全民健康保險，由政府、企業、民眾共同分擔，在民眾出現長期需求時可獲得基本的保險給付；呼籲市府一同向中央積極反映，使中央長照險盡速通過，以減輕民眾經濟負擔。

社會局副局長許秀能表示，市府已確定新增的統籌分配款至少投入10％於社福服務，社會局會持續傾聽民意，待中央經費核定後通盤考量整體社福量能，精進相關福利政策；雖然財劃法修法三讀通過，但尚未由總統公布實施，統籌費配稅款何時分配下來尚未確認，敬老卡使用範圍擴大部分，將待稅款分配後研議，且敬老卡主旨為鼓勵長者社會參與，多利用大眾運輸，盼長者把點數用完而非累積，大眾運輸現行有半價優惠，多給480點的目的即是盼鼓勵長者社會參與。

衛生局專門委員楊時豪指出，市府已針對公所辦理健保卡部分與健保署聯繫，但因IC卡涉及許多個人資訊考量，要封閉式製卡，29區都做有困難，不過可以找幾區作為示範點試辦，市府持續與中央研議；長照險也持續向中央建議，希望讓地方財源更穩定，維持長照相關服務。

新北市議會無黨團結聯盟黨團今（21）日舉行記者會指出，新「財政收支劃分法」實施後，新北多配得374億元，應完善老人福利政策，呼籲市府將敬老卡每月480點擴大使用範圍、開放區公所健保卡「隨辦隨好」。（記者黃子暘攝）

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