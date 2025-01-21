0121大埔地震台南災損至少64件 納骨塔遭殃「先人也被地牛吵醒」

白河納骨堂有骨灰罈掉落。（民眾提供）

2025/01/21 12:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今天凌晨嘉義大埔地震，造成南市玉井及楠西區多處災損。市府目前統計災損通報至少有64件，除了民宅房屋受損，已安置28人；另有部份白河、將軍區納骨塔的骨灰罈掉落，「先人」也被地牛翻身「吵醒」。

市府統計，目前已有64件災情通報，造成全市約14位民眾受傷，受傷民眾就醫後均已返家；這次地震也造成玉井區竹圍橋南端橋面出現裂痕，北端橋面凸起，目前已封橋並通報工務段處置。

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安置部份，楠西區17人，安置於楠西里老人活動中心；玉井區11人，安置於區公所2樓。房屋毀損狀況，楠西區目前有6組人馬進行查報，目前主要針對市區楠西里、東勢里部分較多人查報；玉井區目前已受理50戶民眾通報房屋受損。

台南「山邊海角」也都傳出納骨塔災情，民政局初步調查，將軍區納骨堂發現有骨灰罈墜落1個、移動3個；官田角秀生命紀念館忠區12排櫃子傾斜，已先用繩子綁固定，並請道士先幫忙請出骨灰罈。

安定區納骨堂，2個骨骸甕墜落破損，已聯繫家屬處理中；山上區懷恩堂納骨堂發現有櫃位名牌掉落，部分牆壁龜裂，無立即危險，已聯絡結構技師公會協助結構安全鑑定。

白河納骨堂骨灰6個掉落，已通知家屬，並請廠商辦理後續修復事宜；另有2座4面骨（灰）櫃位移傾斜，已請師公先行將骨（灰）請出放置安全處，並請廠商辦理後續修復事宜。

另玉井區、楠西區共通報4件自來水管破裂停水、7件停電電線脫落、5件瓦斯桶傾倒或外洩。房屋毀損共約通報14件，其中房屋毀損較嚴重的2處分別為楠西區民族路157巷3號及玉井區仁愛街180巷6號文化大廈。

市長黃偉哲除於地震後迅速趕赴楠西區災區現場了解狀況慰問災民外，並宣布今天（21日）楠西區停止上班停止上課，以利災後復原。黃偉哲也感謝行政院卓院長、內政部劉部長、台中市盧秀燕市長及屏東縣周春米縣長致電關心災情。

黃偉哲表示，這次地震沒有造成民眾死亡是不幸中的大幸，對於物損將在最短時間內進行各項救災的指揮調度、及早復原。（12:20更新）

將軍區納骨堂有骨灰罈墜落。（民眾提供）

玉井區仁愛街180巷文化大廈已封鎖禁入。（南市工務局提供）

玉井區文化大廈有梁柱變形，工務局支援架設緊急支柱，後續將協助指派技師鑑定房屋狀況。（南市工務局提供）

楠西國小綜合場館天花板輕鋼架受損掉滿地。（台南市府提供）

楠西衛生所辦公廳舍受損情況。（台南市府提供）

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