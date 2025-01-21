大埔6.4地震只是前震？氣象署：機會不大

阿里山國家風景區管理處的監視器，拍到地震瞬間搖晃，地面閃白光的畫面，引起網友熱議。（圖擷取自YouTube）

2025/01/21 12:11

〔記者林志怡／台北報導〕今日凌晨嘉義大埔發生芮氏規模6.4的地震，且後續餘震不斷。有專家擔憂，這次地震還只是「前震」，更大的主震還沒來。對此中央氣象署地震測報中心主任吳健富認為，從過去經驗來說「機會不高」。

針對凌晨的地震，前地震測報中心主任郭鎧紋提到，這次大埔地震與1964年規模6.3的台南白河大地震屬同一地質構造，除了要擔心餘震外，也不排除真正的「主震」等在後頭，雖然只有5%的機率，但仍要提高警覺。

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吳健富表示，今日嘉義大埔於凌晨0時17分發生芮氏規模6.4的地震後，截至同日上午9時30分，計檢測到15個顯著有感地震、小區域地震40個，且不排除未來3天內仍有規模5以上餘震發生，但就過去的觀測資料來看，大埔地震屬於前震的機會不大。

此外，吳健富指出，過去一年全球發生多個規模6以上的地震，從大觀點來看，因為全球的地殼構造是個平衡系統，某處發生地震後，另一處不久後也可能有地震發生，以此達到平衡調整，相信這些大地震之間彼此會有關聯，但目前看來仍屬隨機事件，規律還在持續尋找中，有待地震學研究。

至於網友發現疑似觀測到「地震光」的現象，對此吳健富表示，相關照片拍攝位置應該是從山上往都會區拍攝，因此可見許多地面燈光，而這次地震發生位置為近山區，距離市區有一段距離，因此網友所拍攝到的圖片應該與地震沒有太大的關聯性。

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