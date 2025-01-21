澎湖中小學聯運開幕 陳光復勉挑戰自我爭取佳績

文光國中舞蹈班表演，揭開今年澎湖中小學聯運。（澎湖縣政府提供）

2025/01/21 12:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖縣中小學聯合運動會，今（21日）在縣立體育場舉行開幕，縣內2所高中、48所中小學近800位選手聚集，展開3天的田賽、徑賽、全能運動競技。澎湖縣長陳光復以大家長身份，到場勉勵選手們展現運動家精神，全力以赴，超越自我，爭取佳績。

大會會旗由文光國中舞蹈班引領下通過司令台，聖火由中正國中林宥丞、吳得瑋共同擔任傳遞，兩人高舉聖火緩緩跑向聖火台，為大會點燃熊熊勝利之火，中正國中呂尚勳代表全體運動員宣誓。

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陳光復表示，體育不僅能夠強健體魄，也有助於培養團隊合作精神與競爭意識，期待每位選手都能在這次比賽中發揮最佳實力。他同時叮嚀大家，運動前務必記得暖身，不要受傷，服從裁判判決，無論勝負結果，都應以積極的態度面對。

近年來澎湖培育許多傑出的運動選手，如林昱堂（跳遠）、莊昕諺（棒球）、洪敬愷（桌球）、黃毓仁（桌球）、王柏崴（羽球），澎湖縣政府會持續扎根體育教育，提供更多資源與支持，讓更多選手有機會發揮潛能，成為未來的體育之星。

澎湖縣政府教育處表示，此次賽事提供的獎勵偶是蛇造型的-「六寶」，蛇生肖排行第六，又有諧音，象徵六六大順，只要前3名的選手都可以帶回家。包括秘書長楊書舜、議員魏睿宏、議員蘇陳綉色、議員歐中慨辦公室主任林永添都到場為所有選手加油。

澎湖縣中小學聯運會旗進場，展開運動健身賽事。（澎湖縣政府提供）

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