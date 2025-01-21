悠遊卡登錄TPASS 2.0搭捷運11次送100元 再抽2000份購物禮券

TPASS 2.0一月上路，每月搭乘公車及客運31次以上的民眾可獲得最高40%乘車金額回饋。（交通部公路局提供）

2025/01/21 11:56

〔記者林承鴻／台北報導〕TPASS 2.0本月上路，每月搭乘公車及客運31次以上的民眾可獲得最高40%乘車金額回饋。悠遊卡公司再加碼，自即日起至3月31日止，悠遊付會員持本人記名悠遊卡登錄「公共運輸常客優惠」活動就送咖啡，搭乘指定運具11次以上直接送100元現金回饋券，再抽AirPods Pro 2、誠品生活禮券300元、屈臣氏禮券100元等超過2000份豐盛獎品。

自即日起至3月31日止，悠遊付會員持本人記名悠遊卡完成「公共運輸常客優惠」活動登錄就送萊爾富美式咖啡1杯，限量10萬份；搭乘指定的市區公車、國道公路客運、台鐵、台北捷運、新北捷運（僅計算淡海與安坑輕軌），且其中單一種運具搭乘次數累計11次以上，再送100元現金回饋券，限量10萬份。活動期間成為悠遊付新會員再加送100元現金回饋券，限量2萬份，送完為止。

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另持本人記名悠遊卡完成「公共運輸常客優惠」活動登錄，且符合任一常客優惠條件即符合抽獎資格，包括AirPods Pro 2（10名）、誠品生活好禮即享券300元（500名）、屈臣氏好禮即享券100元（1500名），持玉山悠遊聯名卡登錄可加碼抽玉山銀行專屬獎AirPods Pro 2（10名）。

TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋內容，只要民眾持記名電子票證登錄活動，每月搭乘國道客運、公路客運及市區公車11至30次，可回饋15%乘車金額；搭乘31次以上，可領到30%乘車回饋金。年底前持該票卡搭乘公共運輸達成回饋條件，中央再加碼回饋10%乘車金額，最高可獲得40%乘車回饋金。使用1200月票搭乘均不列入以上活動計算。

悠遊付會員持本人記名悠遊卡完成TPASS 2.0「公共運輸常客優惠」活動登錄就送萊爾富美式咖啡1杯，限量10萬份。（悠遊卡公司提供）

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