嚇壞了！320名彰化師生童軍營夜宿遇6.4地震 緊急拔營返校

彰化縣3校國中師生參加童軍營活動，遇到6.4地震，第一時間，校方與救國團決定將夜宿地點移至戶外草坪紮營。（圖彰安國中提供）

2025/01/21 12:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕歷劫歸來！救國團舉辦的2天1夜台南童軍營，昨天（20日）與今天（21日）正好有來自彰化縣3所學校的320名師生參加。沒想到，今天凌晨0時17分，嘉義大埔發生規模6.4地震，震央距離營區不遠，地牛翻身嚇壞師生，校方與救國團迅速應變，決定取消今天的活動，提前撤離，今早3校師生已搭遊覽車返校，預計中午抵達。

參加此次活動的學校包括彰安國中、信義國中小及溪陽國中，行程原訂昨天中午抵達曾文青年活動中心後，展開童軍教育課程（繩結、山野知識、團康）及山訓課程（攀岩、漆彈），傍晚進行野炊，晚上7點至9點半營火晚會，盥洗後夜宿學生活動中心，今天則安排定向越野及烤肉。不料地震發生，上午活動全數取消。

請繼續往下閱讀...

彰安國中校長曹建文報平安，表示所有師生都平安，今早已安全撤離營區，正返程途中。昨晚第一時間，老師們已協助學生報平安，請家長放心。

曹建文說，地震發生時，師生已入睡，突如其來的搖晃將大家驚醒，立即進行危機處理，決定將夜宿地點移至戶外草坪紮營。幸好救國團備有帳篷，師生於12時30分順利撤離。考量震央鄰近楠西，擔心交通受阻，校方與救國團決定提早返校。

彰化縣長王惠美表示，天佑彰化，所幸師生平安，無人受傷，目前已拔營返家，提醒大家記得向家人報平安，並注意返程安全。

學生夜宿地點從室內移到戶外草坪廣場區，平安度過一夜地震驚魂。（圖彰安國中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法