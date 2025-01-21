網友憂白河地震「週期到了」 氣象署：無法歸因於任何斷層

中央氣象署地震測報中心主任吳健富說明地震情況。（記者林志怡攝）

2025/01/21 11:29

〔記者林志怡／台北報導〕嘉義大埔今日凌晨0時17分發生規模6.4地震，有網友擔心這次地震震央位置幾乎複製白河地震，認為這次地震可能是「週期到了」，但中央氣象署強調，根據目前的資料，大埔地震成因無法歸因於特定一個斷層，且目前尚無法推算地震發生週期，僅能確定此一區域地震活動頻繁、具有重複性。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富說明，台灣位於菲律賓海板塊與歐亞板塊等2個板塊交界，彼此間直接推擠就會在台灣東部的交界處造成地震活動，但隨著應力慢慢往西部傳遞蓄積，也會在西部地區深度約20公里以內處引發地震。

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吳健富提到，由於2個板塊互動時，台灣東半側區域的菲律賓海板塊是往北邊推擠，但台灣南部區域的歐亞板塊是往東隱沒，造成台南市楠西、高雄市甲仙與桃源等區域，地質條件複雜。

對於這次地震與周邊斷層的關聯性，吳健富指出，根據110年最新斷層圖資，這次震央周邊有觸口斷層、六甲斷層、口宵里斷層等，但從目前資料研判，「無法將這次地震成因歸結於任何一個斷層上」，只能說附近地質破碎，是大小地震活躍的區域。

吳健富也提到，這次震央周邊半徑30公里範圍內，曾有多次規模5.0以上地震，比如1964年1月18日、規模6.3的白河地震，距今約61年，且規模相近，另有1941年12月17日、規模7.0的中埔地震等。

但吳健富強調，這些資料僅能表達這一區域的地震「有重複性」、地質活動頻繁，但台灣自1897年起才有明確的地震觀測資料，迄今僅百餘年，背景資料收集不夠，仍無法推算、評估地震週期。

另，吳健富指出，自昨日主震發生起，截至今日上午9時30分，氣象署計檢測到15個顯著有感地震、小區域地震40個，雖餘震位置跳躍，但分佈以震央偏南側為主，雖每小時餘震數量逐漸下降，但規模仍維持在3.3至3.4以上，且這次主震屬於中大型地震，能量不會透過單一事件就釋放完畢，不排除未來3天內仍有規模5以上餘震發生，民眾務必做好防震準備。

至於近期有學者專家頻頻提醒，嘉義一帶恐有地震發生一事，吳健富表示，學者專家彼此間的立論基礎可能各有不同，但只要有相關依據，對於提醒民眾做防震準備與意識都是有幫助的，也呼籲民眾不要因為0403地震相關餘震快結束就放低警戒。

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