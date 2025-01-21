0121地震台南江家古厝磚瓦掉落 緊急檢視搶修

楠西歷史建築「鹿陶洋江家宗祠」，拜亭屋面磚瓦位移掉落。（圖由南市文化局提供）

2025/01/21 11:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今（21）日清晨發生地震，南市包括江家古厝、金德興藥鋪、廟宇剪黏等多處文化資產造成損害。南市文化局隨即啟動應變機制，迅速派員前往各受損地點進行檢視與紀錄，並召集專家評估損害程度，確保文化資產修復工作得以迅速進行。

南市文化局表示，歷史建築及文化場域受損情況不一。其中，金德興藥鋪的虎邊白灰壁剝落，東山牛肉崎派出所壁體多處龜裂，結構需進一步檢查。江家古厝拜亭磚瓦掉落並損壞，部分磚瓦位移，牆壁剝離，磚牆龜裂現象明顯。

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此外，宗教場域亦有多處受損，學甲慈濟宮剪黏部分剝落，屋頂筒瓦局部龜裂，文化局將把這些受損部分納入既定修復工程一併處理。南鯤鯓代天府正殿五王殿靠近添油香處的燕尾剪黏泥塑出現掉落。麻豆護濟宮部分剪黏掉落，一處柱子出現些微裂縫。後壁車站的迴廊柱子疑似位移，需進一步檢測結構安全。

另外，部分公共文化場域也受到影響，噍吧哖一館的窗戶有1扇破損，前後門因木框錯位無法開啟。水源區的自來水系統水管因地震斷裂，相關人員目前正在巡視淨水池區，確保整體供水安全。左鎮化石園區則雖未受影響，但大門入口因錯位無法開啟，現暫改由學校大門經賣店一側入館，2樓通往學校的玻璃門碎裂（所幸因學校放假無人受影響），館內電梯目前無法使用。

山上花園水道博物館等地有水管破裂。不過，儘管地震帶來不便，早上仍有團客不願取消行程進館參觀，另有散客表示可以配合現場狀況，因此館方決定維持開園服務。市立博物館及科學檢驗相關設施經巡查後無異狀，持續穩定運作，未影響公共服務。

南市文化局表示，接連多次地震，造成山區一帶災損，市長黃偉哲除親自到玉井區視察外，也責成文化局檢視相關的場域針對較嚴重損壞的場域優先啟動修復，並將持續關注其他受損文化資產的後續檢視與修復工作，將全力投入資源進行修復與保護，也呼籲民眾如發現其他損壞情況，請主動通報文化局，共同守護這些珍貴的文化遺產。

楠西歷史建築「鹿陶洋江家宗祠」（江家古厝）。祖祠堂壁面龜裂。（圖由南市文化局提供）

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