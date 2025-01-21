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    新北抽查春節應景禮盒 過度包裝最高罰15萬

    民眾在選購禮品時，可遵循「一多三少」原則，即「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少」。（圖由新北市環保局提供）

    民眾在選購禮品時，可遵循「一多三少」原則，即「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少」。（圖由新北市環保局提供）

    2025/01/21 11:20

    〔記者陳奕劭／新北報導〕春節應景節日禮盒繁多，新北市環境保護局抽查200件年節應景禮盒，結果均符合包裝規範，環保局呼籲，挑選禮盒時掌握「一多三少」原則，即「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少」，選擇對環境友善的禮盒，也提醒業者遵守規定，減少資源浪費。

    環保局表示，根據資源回收再利用法第13條及第14條公告「限制產品過度包裝」法規，管制糕餅禮盒、化粧品禮盒、酒禮盒、加工食品禮盒和電腦程式著作光碟等共5類產品的包裝層數與包裝體積比值，違反規定者將依《資源回收再利用法》處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

    環保局指出，本次蛇年春節禮盒稽查作業，抽查200件在地特色蛋捲、餅乾、糕點、雞精、禮餅、肉乾等年節應景禮盒，結果均符合規範，環保局提醒，業者在推出禮盒前，可至環境部資源循環署「一次用產品源頭減量宣導網」進行限制產品過度包裝線上試算

    環保局表示，送禮是常見的社交方式，但若禮盒過度包裝，反而會偏離送禮的初衷，建議民眾選購禮品遵循「一多三少」原則，即「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少」，也採用生活減廢三訣竅「自備」、「重複使用」和「少用」包裝，共同為環境盡一份心力。

    新北市環境保護局抽查200件年節應景禮盒，結果均符合規範。（圖由新北市環保局提供）

    新北市環境保護局抽查200件年節應景禮盒，結果均符合規範。（圖由新北市環保局提供）

    新北市環境保護局抽查200件年節應景禮盒，確認是否過度包裝。（圖由新北市環保局提供）

    新北市環境保護局抽查200件年節應景禮盒，確認是否過度包裝。（圖由新北市環保局提供）

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