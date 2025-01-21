台南玉井文化大廈震損 土木技師會勘：補強前不建議入內

台南玉井文化大廈震損，台南市土木技師公會上午前往會勘。（記者劉婉君攝）

2025/01/21 11:14

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市玉井區6層樓的文化大廈，因地震造成1樓多根梁柱嚴重毀損，台南市政府今（21）日上午會同台南市土木技師公會前往會勘，後續將進行補強，公會理事長許引紘表示，在結構補強前不建議入內。

嘉義及台南地區今天凌晨接連發生多起地震，造成楠西區1棟民宅倒塌，多棟民宅受損，玉井區文化大廈梁柱也毀損，台南市長黃偉哲凌晨第一時間到場勘查後，今天一早副市長葉澤山與趙卿惠也前往現場，台南市土木技師公會也動員多名技師到玉井進行文化大廈的結構安全勘查。

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台南市土木技師公會理事長許引紘表示，經勘查文化大廈後，因大樓1樓都是當停車場使用，牆體非常不足，都只有柱子，現場有3根柱子嚴重震損，需要鋼支柱臨時支撐，避免倒塌，目前非常不建議入內，在未補強前，一旦強震再度來襲，僅存的柱子將無法支撐。

葉澤山表示，市府團隊一早全部總動員，並請結構技師公會幫忙鑑定，玉井文化大廈有柱子已爆裂，將做臨時補強灌漿，後續會由工務局展開相關作業。

葉澤山說，楠西災損戶部分，社會局將進行相關安置作業處置，目前都已進駐到楠西處理，相關安置作業第一優先是讓居民得到安全保障，撤離與安置都積極處理中。

葉澤山表示，對於災後復原工作會非常謹慎小心，受災民眾如果無法依親需要安置的，市府會全力安置。

台南玉井文化大廈震損，台南市土木技師公會上午前往會勘。（記者劉婉君攝）

台南玉井文化大廈震損，台南市土木技師公會上午前往會勘。（記者劉婉君攝）

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