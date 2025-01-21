高雄機場今迎3航線首航 春節旅遊更多選擇

泰國獅子航空今天首航高雄。（記者洪臣宏攝）

2025/01/21 10:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄國際機場今（21）日迎來3航線首航，包括虎航高雄-北海道新千歲及泰國獅子航空曼谷-高雄、高雄-沖繩，立委許智傑透露，一月底還將首航泰國清邁，二月開通熊本航線，春節有更多旅遊選擇。

高雄國際機場今日有3場首航活動，高市觀光局長高閔琳、觀光業代表等人參加首航典禮，立委許智傑夫人周桂香及國會辦公室主任蔡廷塊則搭虎航前往新千歲，並一起發放迎賓紀念品給首航旅客。

請繼續往下閱讀...

獅子航空表示，新航線每週飛行4班（週二、四、六、日），將致力於透過這條航線將旅客連結到東南亞等各大城市。

高雄觀光業代表感謝許智傑協助航線，這次能同時開通東北亞日本、東南亞泰國，提供南台灣旅客農曆年旅遊更豐富選擇，尤其北海道航線，疫情後停飛許久，南台灣旅客要去北海道，不用再舟車勞頓到桃園機場。

許智傑說，將持續推動新航點，包含今日開航的曼谷、沖繩、北海道（札幌），一月底還有清邁、二月熊本，上半年預計開闢韓國濟州、十月預計則有日本仙台等航線。

根據民航局資料，高雄國際機場國際、兩岸航線較疫情前恢復81%，旅客運量恢復7、80%，今年將有新航線開通及復航。

高雄-新千歲今天首航，觀光局長高閔琳（中）參加典禮祝福，立委許智傑夫人周桂香（右2）搭上首航班機見證。（記者洪臣宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法