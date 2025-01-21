高市青年局「K-TV」不是唱歌的!張以理:助600青年學做短影音

去年10月26日舉辦的「食光魔法師：短影音中的美味瞬間」課程中，木可老師以實例教導學員從攝影的構圖、打光到後製的調色、剪輯步驟，讓學員掌握美食拍攝技巧，製作出令人垂涎三尺的美食短影音。（青年局提供）

2025/01/21 10:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局「K-TV高雄新媒體人才培育中心」2024年推出系列創新短影音課程，累計吸引逾6百學員參與，青年局長張以理強調，盼打造南台灣培育創作者搖籃，助青年在數位時代找到適合自己的表達方式。

青年局說明，隨著短影音崛起，個人風格與表達方式已成流量關鍵，青年局特別將MBTI（16型人格測驗）融入課程設計；去年（2024）12月即邀請前奧美廣告業務經理、知名IG網紅「三分鐘、行銷在學中」的Lynn，開設「內向I人的商品短影音實戰攻略」。

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Lynn在課堂上詳細剖析，如何透過結構化策略與不露臉方式，創作出吸睛短影音的秘訣，並幫助學員突破性格上的包袱，找到適合自己的表達形式；精彩授課讓不少學員大受啟發，事後表示「上完課後感覺重拾對創作的信心，已著手規劃未來的創作目標」。

此外，短影音課程不僅注重在實務運用，還結合AI技術提升創作效率，去年9月推出的課程「用好腳本打造吸睛短影片」，即指導學員運用ChatGPT生成文案腳本加速創作，10月「食光魔法師」課程則主攻美食短影音製作，從影片拍攝到後製剪輯，皆以深入淺出的方式講解，讓學員輕鬆掌握影音製作的技巧。

青年局指出，這些結合趨勢與話題的實用課程，不僅有助創作靈感具象化，還能應用在各種情境；例如公部門學員利用短影音，將枯燥複雜的政策內容化為活潑有趣的社群文案；在教育領域服務的美術老師則將學生創作歷程用影片紀錄下來，除讓師生交流更緊密，還能完整呈現校園生活的精采時刻。

青年局長張以理表示，為讓授課內容能緊扣市場脈動，日前親自率隊拜訪台灣第一家全方位影響力經濟集團PressPlay（瑞奧股份有限公司），深入瞭解自媒體創作產業的需求與趨勢；他強調高雄新媒體人才培育中心目標，是成為南台灣培育創作者的搖籃，日後將持續推出多元、前瞻的課程內容，希望學員都能在數位時代找到適合自己的表達方式，讓每件創作都是獨一無二的矚目焦點。

去年12月19日舉辦的 「內向 I 人的商品短影音實戰攻略」課程中，Lynn老師（中）安排學員分組拍攝短影音並個別指導學員創作，現場互動熱烈。（青年局提供）

高市青年局長張以理（右）率隊拜會全方位影響力經濟集團PressPlay（瑞奧），PressPlay中央營運處營運總監廖珮君（左）親自接待，並分享創作者經濟與創作者品牌孵化的最新趨勢。（青年局提供）

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