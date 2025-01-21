挺重要節日安全維護工作 台中知名餅店贈東勢警分局100箱泡麵

支持「加強重要節日安全維護」工作，台中市「社口犂記餅店本舖」贈東勢警分局100箱泡麵。（圖由警方提供）

2025/01/21 10:06

〔記者歐素美／台中報導〕春節將屆，各警局紛紛展開「加強重要節日安全維護」工作，台中市知名「社口犂記餅店本舖」體恤警察辛勞，特別贈送東勢警分局100箱泡麵，要讓新春期間仍堅守工作崗位的警察同仁感受到滿滿的溫暖，讓許多因公務而無法返家團聚的警察直呼「揪甘心」。

「加強重要節日安全維護」工作，自1月20日展開至2月3日止，共為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為3大工作主軸，東勢警分局新春期間服務不打烊，提供民眾舉家外出安全維護、民眾護鈔、重要景點設置機動派出所等。

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此外，警方更利用各種場合向民眾犯罪預防宣導，提升對民眾詐騙防制、反毒防竊等等犯罪行為的意識，希望民眾在新春期間可以開心快樂過好年。

台中市「社口犂記餅店本舖」董事長張煥宗，感念員警辛勞，慷慨解囊贈送東勢警分局100箱泡麵，讓員警在忙碌之餘，也能享用一碗暖呼呼的麵食。

東勢警分局長林中興表示，感謝「社口犂記餅店本舖」如此體恤警察，以行動支持警察，謹代表全體同仁致上最深的謝意，東勢警分局在新春期間也會做好「加強重要節日安全維護」工作，以3大主軸為核心，提供民眾更好的服務。

支持「加強重要節日安全維護」工作，台中市「社口犂記餅店本舖」贈送東勢警分局100箱泡麵。（圖由警方提供）

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