嘉義大埔6.4地震 台南17區26災情 楠西6男9女受困、3傷

地震發生後，台南市長黃偉哲（左1）到楠西區慰問災民。（圖：台南市府提供）

2025/01/21 09:44

〔記者王俊忠／台南報導〕今天凌晨零時17分，嘉義大埔發生芮氏規模6．4有感地震，深度僅9．7公里，震度台南市楠西區達5級弱、市區4級，迄凌晨4時許發生40次餘震，有18次震央在楠西、19次震央在南化。消防局在楠西區救出受困的6男9女，其中2男1女大人輕傷送醫；玉井區仁愛街1棟住宅大樓傾斜，協助9戶17人疏散，幸均無人員死亡；17個行政區有26件災情通報。

凌晨地震發生後，台南楠西區民族路157巷內1房屋倒塌，傳出1對夫妻與1幼兒受困，消防員趕往破門救出，37歲江姓男子與33歲李姓女子受傷流血，其1個月大幼兒無礙，交給爺奶照顧；江宅隔壁57歲徐姓男子受傷受困也脫困，江、李、徐3人都被送醫治療。

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這起地震也造成台南楠西、玉井、南化、左鎮等區發生零星停電事故，台電台南區營業處表示，目前台電已派員加強巡視搶修、加速復電。

市府災害應變中心查報統計相關災情，楠西區衛生所2樓牆壁龜裂（尚無安全疑慮）；善化區忠孝路全聯水塔倒塌、建國路善化納骨塔前道路地震後大量自來水冒出路面；山上區圖書館漏水、台鍍科技公司鹽酸疑似控制閥脫落導致外洩，無人員受傷。

新營區中山路有屋簷石塊掉落、太子宮旁屋瓦掉落；仁德區林頂街電桿電線垂落、文華路與文宏路路口台電人孔蓋彈起；新市區大營里御品軒金屬工程行4支氬氣瓶倒下，無洩氣；永就里永華二街路面社區污水管漏水。

東山區水雲103線土石滑落路面（不影響交通）、東原里班芝花坑28-9號前自來水管破裂；白河區外角里自來水公司前大水管破裂積水、崎內里擋土牆滑落路面、大林里圍牆倒塌（無人受傷）。

學甲區台19線大灣里大灣清濟宮牌樓建築部分傾倒；六甲區建國街房屋水管破裂；麻豆區海埔池王府牌樓剝落，員警與廟方人員清理；安定區保安宮牌樓神像傾斜；新化區礁坑里停電；玉井區竹圍橋（新橋）南北兩端都有裂開高低落差約5公分，已封橋並通報公路局工務段處置；佳里區鎮山里鎮山宮牌樓上雕塑物件掉落；柳營區篤農里小腳腿統一超商大門損壞脫落、南化區南174線3.9公里處自來水管破裂。

台南楠西區民族路一房屋倒塌，消防員破門救出一對夫妻與一名幼兒。（圖：消防局提供）

地震發生後，南市消防局到楠西區設立前進指揮所救災。（圖：消防局提供）

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